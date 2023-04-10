Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş | Karagümrük – Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Derbide Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-2 kaybetmesinin ardından kupada Kayserispor karşısında moral depolayan ve yarı finale yükselen Sarı Lacivertliler, Karagümrük deplasmanında da 3 paunla dönmesini bildi.

Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Karagümrük karşısında ilk yarıda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2. yarıdaki etkili oyunu ile sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde 11 maçtır kaybetmiyordu. Fenerbahçe maçıyla bu seri de sona ermiş oldu. Alınan bu sonuçla Sarı Lacivertliler puanını 57’ye yükseltirken Karagümrük 34 puanda kaldı.

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JORGE JESUS’TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken, müsabakaya sarı-lacivertli takım 5 farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bir önceki hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Osayi-Samuel ve Joao Pedro’nun yerine Alioski, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Emre Mor ve Serdar Dursun’a ilk 11’de görev verdi.

FENERBAHÇE’NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maçta henüz 4. dakikada Fenerbahçe’de Arao’nun attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi. İrfan Can Kahveci korneri pasla kullandıktan sonra atağı katılan Attila Szalai sol kanattan ortaladı. Arao ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Arao’nun kafa vuruşu öncesi Samet’in rakibine faul yaptığını işaret etti.

VALENCIA GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe dakikalar 12’yi gösterdiğinde tehlikeli bir atak şansı yakaladı. Alioski’nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia’nın vuruşu Batuhan Şen’den döndü. Ardından Valencia için ofsayt bayrağı da kalktı.

ALTAY BAYINDIR TOPU SEKTİRİNCE GOL GELDİ

24. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan İrfan Can Kahveci, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Valencia’yı düşündü ancak savunma araya girdi. Ardından topu alan Serdar Dursun’un şutu kalecide kaldı. Bu pozisyonun hemen ardından Karagümrük golü buldu.

Colley’in şutunda Altay topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Ozdoev topu ağlara gönderdi. Altay Bayındır, Ozdoev’in pozisyonunda ofsayt olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. Abdulkadir Bitigen, VAR’dan gelen onay sonrası golü verdi. Ozdoev, Fatih Karagümrük’ün Fenerbahçe ceza sahasındaki ilk topla buluşmasında fileleri havalandırdı.

FERDİ KADIOĞLU CEZALI

Maçın 42. dakikasında sarı kart göreb Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düştü. Genç futbolcu, Levent Mercan’a yaptığı hareketin ardından maçın hakemi tarafından kartla cezalandırıldı.

İSMAİL YÜKSEK’İN BASKISI SONUÇ VERMEDİ

Maçın ilk yarısında uzatma dakikaları oynanırken Fenerbahçe önde baskı yaptı. Fatih Karagümrüklü futbolcular, savunmada kendi aralarında pas yaparken, Batuhan’a gelen top sonrası İsmail Yüksek baskı yaptı. Batuhan’ın uzaklaştırmak istediği top İsmail’den dışarıya gitti.

SOYUNMA ODASINA MUTLU GİDEN TARAF KARAGÜMRÜK OLDU

Mücadelenin ilk yarısında başka gol sesi çıkmayınca Karagümrük soyunma odasının yolunu 1-0’lık üstnlükle tuttu. Ev sahibi ekip çok üretken bir oyun ortaya koymasa da daha çok mücadeleci bir yapı ile dikkat çekti. Fenerbahçe’de ise topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen hücum bölgesinde doğru tercihleri bulmakta bir hayli zorlandığı gözlendi.

FENERBAHÇE’DEN KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER

İlk yarının etkisizi isimlerinden olan Willian Arao ile Kayserispor maçının en etkili ismi olan Serdar Dursun kenare gelen isimler oldu. Fenerbahçe’de oyunun 2. yarısına dahil olan isimler ise Miha Zajc ve Joao Pedro oldu.

ALTAY BAYINDIR’DAN İZİN YOK

Karşılaşmanın 50. dakikasında Karagümrük gole çok yaklaştı ama kaleci Altay Bayındır’ı geçemedi. Colley, Borini’nin pasıyla topla buluştuktan sonra Alioski’yi geçti ve kaleci Altay’la karşı karşıya kaldı. Colley’in vuruşunda Altay başarılı oldu.

OYUNA GİRDİ VE MÜTHİŞ GOL

Jorge Jesus’un oyuna 2. yarıda müdahalesi meyvesini verdi. Enner Valencia’nın soldan ortasında savunma topu karşıladı. Ceza sahası dışına açılan topta Miha Zajc, çok şık bir şut çıkararak skora denge getirdi. Tecrübeli futbolcu oyuna direkt katkı vererek dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

Süper Lig’de Aralık 2021’den bu yana ceza sahası dışından ilk golünü Fatih Karagümrük’e atan Miha Zajc, Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki ilk şutunu gole çevirdi.

2 ERKEN DEĞİŞİKLİK DAHA

Jorge Jesus maçın 2. yarısına başlarken yaptığı 2 değişikliğin ardından bir kez daha 2 değişiklik daha yapmayı tercih etti ve 57. dakikada İrfan Can Kahveci ile Emre Mor kenara geldi. Arda Güler ile Diego Rossi oyuna girdi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

63. dakikada Fenerbahçe penaltı bekledi ama Abdülkadir Bitigen devam kararı verdi. Fenerbahçe atağı sağ kanattan gelişti. Arda’nın pasıyla topu alan Ferdi’nin ortasında savunma topu karşıladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Enner Valencia, Dresevic’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı. Oyun sürdü.

VAR’ın da incelemesinin ardından penaltı kararı çıkmadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

JESUS HERKESİ ŞAŞIRTTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 67. dakikaya kadar 5 değişiklik hakkını kullandı. Son olarak da Alioski’nin yerine oyuna giren isim Osayi Samuel oldu.

JOAO PEDRO NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

71. dakikada Fenerbahçe üstünlük golüne çok yaklaştı. Sağ kanatta topu alan Arda Güler, iki rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasından şutunu çekti. Arda’nın şutunu kaleci Batuhan sektirdi. Ardından Joao Pedro’ya çarpan top dışarıya gitti.

73. dakikada Karagümrük bu kez Fenerbahçe ceza sahası içinde tehlikeyi yaratan taraf oldu. Ceza sahasında topla buluşan Colley, Altay’dan sıyrıldı ancak açıyı kaybetti. Colley geriden gelen Shukurov’u düşündü. Onun vuruşu Osayi’den döndü.

SZALAI FENERBAHÇE’Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Maçın 78. dakikasında Fenerbahçe, 1-0 yenik düştüğü mücadelede 2-1’lük üstünlüğü yakaladı. Sarı Lacivertliler adına sahneye çıkan isim Attila Szalai oldu. Arda Güler’in sağ kanattan ortasında Attila Szalai topu ağlara gönderdi. Macar savunmacı bu sezon 2. golünü kaydetmiş oldu. Arda Güler de ligde ilk asistini yaptı.

Maçın son anlarında Karagümrük etkili olmaya çalıştı ancak Fenerbahçe savunmasını geçemedi ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan taraf Sarı Lacivertliler oldu. Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe böylece puan kaybı yapmadan zirve takibini sürdürmüş oldu. Karagümrük ise 11 maçlık yenilmezlik serisi bu maçta son buldu ve Pirlo’nun ekibi sahadan mağlubiyetle ayrıldı.