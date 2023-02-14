Fenerbahçe’den o transfer önerisine yeşil ışık! Yıldız oyuncu için tek şart…

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızın kadroya katılması noktasında izlenecek yolu da belirledi.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Jorge Jesus, TFF’nin lig maçlarını 4-5 Mart’a ertelemesinin ardından takımına 4 gün izin vermişti. Sarı-Lacivertli oyuncular dün akşam saatlerinde Samandıra Tesisleri’nde toplandı ve çalışmalar yeniden başladı.

Depremin psikolojik etkileri nedeniyle antrenman moralsiz bir şekilde gerçekleştirildi. Jesus’un, öğrencilerinin maç ritmini kaybetmemeleri için bu hafta boyunca fiziksel ağırlıklı çalışmalar yaptıracağı öğrenildi. Ayrıca Joao Pedro, dünkü idmanda yer aldı.

VALENCIA’NIN MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Brezilya basını, Internacional’in Enner Valencia’yı transfer etmek için vites artırdığını yazdı. Kırmızı-Beyazlılar’ın hücum hattına takviye konusunda Ekvadorlu yıldızın 1 numaralı hedef olarak belirlediği kaydedildi. Ancak Valencia’ın menajeri Gonzalo Vargas yaptığı açıklamada, “Haberleri gördüm. Ancak şu ana kadar Internacional’den kimseyle hiçbir görüşme yapmadım. Enner’in şu anda transferi düşündüğünü sanmıyorum” dedi.

Vargas ayrıca ara transfer döneminde Valencia’nın adının Barcelona ile anıldığını belirtip, “Bu bile bizim için büyük bir gurur oldu” yorumunu yaptı.

FLAMENGO, GUSTAVO’YA TAKIM ARIYOR

Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi sonrası, sezon başında kiraladığı Brezilyalı stoperi gözden çıkardı. Avrupa Ligi listesinin dışında kalan Gustavo Henrique de ayrılmak istiyor. İki taraf da durumu Flamengo’ya bildirdi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Kırmızı-Siyahlılar, 28 yaşındaki savunmacı için ülkede kulüp arayışına başladı. Santos’un Gustavo Henrique ile ilgilendiği ve şartlarını sorduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, Sambacı’nın maaşında indirime gitmesi halinde transferi gerçekleştirmek istiyor.

DESTEK TRANSFERİ İÇİN TFF BEKLENİYOR

Süper Lig’deki 17 kulüp, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep’in futbola devam etmek isteyen oyuncularına kucak açmak için kolları sıvamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da bu girişime destek verdiği ve kulüpleri teşvik ettiği kaydedildi. Fenerbahçe, şimdi federasyon gelecek adımı bekliyor. TFF, ligde çekilen kulüplerin yönetimleriyle görüşerek, oynamaya devam etmek isteyen futbolcuları belirleyecek.

Sarı- Lacivertliler, 2015-16 sezonunda Çubuklu formayı giyen ve aynı zamanda Jorge Jesus’un Benfica’dan eski öğrencisi olan Lazar Markovic’e yeniden kapılarını açmak istiyor. Taraftarlar da Gaziantep FK’da oynayan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun gelmesini çok istiyor. Fenerbahçe, Sırp futbolcunun yanı sıra başka oyunculara kucak açmaya da hazır.

AUBAMEYANG İÇİN TEK ŞART

Fenerbahçe, Chelsea’nin Pierre-Emerick Aubameyang teklifini değerlendirmeye aldı. Sarı-Lacivertliler, Gabonlu yıldızı kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak resmi girişim yapılması için, İngiliz ekibinin büyük oranda maaş desteği vermesi şart.

Chelsea, gözden çıkardığı Pierre-Emerick Aubameyang’ın sezonun ikinci bölümünde tribünde oturmasındansa başka bir takıma kiralık gitmesini istiyor. Bunun için golcü oyuncu, Fenerbahçe ile birlikte ABD ekiplerinden Los Angeles’a önerildi. Ancak Aubameyang, kariyerini Avrupa’da sürdürmek için Los Angeles’a gitmeyi düşünmediğini yönetime iletti. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalamaya kararlı olan Fenerbahçe için, böylesine bir yıldızın hem sahada yapacağı katkı hem de saha dışında vereceği moral büyük bir avantaj olarak görülüyor. Sarı-Lacivertliler bu nedenle girişim yapma konusunda istekli. Ancak Fenerbahçe’nin resmi teklif yapması için önce Chelsea’den maaş konusunda destek güvencesi alması gerekiyor.

Yeşil ışık yakabilir

Aubameyang’ın sezonun kalan bölümündeki maaşının 3 milyon Pound (68 milyon TL) olduğu öğrenildi. Bu rakam, Sarı- Lacivertliler için fazlasıyla yüksek. Eğer Chelsea, ücretin en az yarısını üstlenmeyi kabul ederse, Fenerbahçe Yönetimi harekete geçebilir. İngiliz basını, Gabonlu yıldızın transfere yaklaşımıyla ilgili henüz detay vermedi. Ancak 33 yaşındaki golcünün, Los Angeles’ı anında reddetmesine rağmen Fenerbahçe konusunda benzer bir tavır almaması, yeşil ışık yakma ihtimalini güçlendiriyor.