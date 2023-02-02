Fenerbahçe’den olay paylaşımlar! Bu sezon böyle bitmeyecek!

Galatasaray mağlubiyeti sonrasında Gaziantep FK, Ümraniye ve Kasımpaşa galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe’ye, Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor ‘dur’ dedi. Süper Lig’de bu sezon en çok şut (45) çekilen karşılaşma Cherif Ndiaye (pen.) ve Enner Valencia’nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

‘Ivan Bebek’i geçti’

Pozisyon açısından oldukça zengin geçen karşılaşmaya hakem Ali Palabıyık’ın kararları damga vurdu. Mücadelenin ardından özellikle Sarı-Lacivertli cepheden Palabıyık’a sert tepkiler geldi. Yönetici Selahattin Baki, “Ali Palabıyık, Ivan Bebek’i geçti” derken, futbolculardan Mert Hakan Yandaş, “İlginç şeyler oluyor. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum”, Altay Bayındır da, “Pozisyonlar incelenmeli, kararları anlamdım” ifadelerini kullandı. Jesus’un kırmızı kart görmesi nedeniyle konuşmaması nedeniyle Portekizli hocanın yardımcısı Joao de Deus da “Hakemler bu maçın seviyesinde değildi. Hata onların” açıklamasında bulunmuştu.

‘Ofsaytımsı ile başlayan süreç…’

Kanarya’dan sert açıklamalar gelirken, Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesaplarından da çarpıcı paylaşımlar yapıldı. Önce, “OFSAYTIMSI İLE BAŞLAYAN SÜREÇ “ELİMSİ” İLE DEVAM ETTİ! BU SEZON BİTECEK AMA BÖYLE BİTMEYECEK!” ifadeleri Jesus ile Ali Palabıyık’ın fotoğrafıyla birlikte duyuruldu.

‘Bozacağız oyunlarını!’

Ardından da, “VAR’I HAKEMİ, MHK’SI RAKİPLERİ… KURULAN İTTİFAKLARI, BOZACAĞIZ OYUNLARINI!” paylaşımı geldi. Bu paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü.