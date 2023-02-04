Fenerbahçe’den rakiplerine sert tepki!

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi. Yüksek divan kurulu üyelerinin yoğun katılım gösterdiği görüldü.

Uğur Dündar: “Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluğumuzu engelleyemeyecek”

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertlilerin haklarını gasp etmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe’mizin şampiyonluğunu engelleyemeyecek” dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor. Toplantının başında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar açıklamalarda bulundu. Konuşmasında sarı-lacivertlilerin, operasyona tabi tutulduğunu aktaran Dündar, “Fenerbahçe’nin bir operasyona tabi tutularak 3 puanımızın katledilmesi ve peş peşe haksızlıklara uğraması benim yüreğimde de sizler gibi isyan duyguları oluşturdu. Nedenlerini çok düşündüm, bana göre neden ortada. 3 Temmuz’da Fenerbahçe’miz hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu yıl da bu sezon başlangıcından beri çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edilmeye başlandı ve Fenerbahçe hedef tahtasına oturtuldu” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe’nin haklarını gasp etmeye çalışıyorlar”

Uğur Dündar, futbol sistemi içinde 3 Temmuz kalıntısı bazı odaklar olduğunu ifade ederek, “Her Fenerbahçeli yürekten inanır ki Fenerbahçe dendiğinde akla Cumhuriyet gelir, akla Atatürk gelir. Fenerbahçe’yi engellemeye, Fenerbahçe’yi durdurmaya, Fenerbahçe’nin haklı puanlarını gasp etmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe’ye sevdalılar, yönetimimizin arkasında her zamandan daha fazla birlik ve bütünlük içinde dimdik durmalıyız. Ya bir ve bütün olacağız ya da hedef tahtasının ortasında durup çeşitli saldırılara uğrayacağız. Fenerbahçe bir olup 3 Temmuz’da ne yaptıysa büyük gücünü tüm Türkiye’ye gösterdiyse bugünden itibaren de aynı gücü birlik ve kararlık içinde göstermelidir” diye konuştu.

“Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe’mizin şampiyonluğunu engelleyemeyecek”

Rakiplerinin yaptıkları provokasyonlara uzak durmaları gerektiğini söyleyen Dündar, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Yönetimin göstereceği hedef doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Bugün başkanımız Ali Koç tarihi bir konuşma yapacak. Bazı görseller kullanacak. Uğradığımız haksızlıkları belge ve görüntülerle kimsenin itiraz edemeyeceği açıklıkla bilgilerinize sunacak. Bütün kumpaslara puanlarımızı gasp etme çabalarına açık açık sergilenen bilinçli operasyonlara kısacası Fenerbahçe’ye karşı her türlü girişime rağmen hepimiz kalben şuna inanıyoruz; hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe’mizin şampiyon olmasını engelleyemeyecek.”

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Divan kurulu üyelerinin konuşmalarının arasında söz alan Dündar, Adana Demirspor maçında düdük çalan hakem Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu duyurarak, “Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır” şeklinde konuştu.

Burak Kızılhan: Fenerbahçe’nin emekleri hiçbir anlam taşımıyormuş

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Fenerbahçe’nin yarıştan koparılmak için neler yapıldığı konusunda fikirlerinizi alma günü. Perşembe akşamı onlarca örneğini yaşadığımız gibi kasten bilerek yarıştan koparılması için atılan adımların nasıl hayata geçirildiğini en net şekilde gördük. Fenerbahçe’nin, kuruluş tüzüğünde yer aldığı şekilde Türk sporuna, gençlerine yaptığı yatırımlar, adımlar, verilen emekleri hiçbir anlam taşımıyormuş” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Genel Sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Bugünün farklı olduğunu ifade eden Burak Kızılhan, “Bugün Fenerbahçe’nin yarıştan koparılmak için neler yapıldığı konusunda fikirlerinizi alma günüdür. Perşembe akşamı onlarca örneğini yaşadığımız gibi kasten bilerek yarıştan koparılması için atılan adımların nasıl hayata geçirildiğini en net şekilde gördük. Fenerbahçe’nin, kuruluş tüzüğünde yer aldığı şekilde Türk sporuna, gençlerine yaptığı yatırımlar, adımlar, verilen emekleri hiçbir anlam taşımıyormuş. Perşembe akşamı yaşananlar, verilen emeklere saldırı niteliğindeydi. Son 11-12 senedir yaşadıklarımıza rağmen rekabetten, yatırımdan, sporcu yetiştirmekten ve çabalamaktan vazgeçmedik. FETÖ, kulübümüze kumpas kurmaya çalıştı. Devletin kılcal damarlarına sızarak devletin rüzgarını arkasına alarak Fenerbahçe’ye saldırı gerçekleştirildi. Başkanımız ve yöneticilerimiz hapse atıldı ancak biz geri adım atmadık. Maçtan sonra otobüsümüze yapılan saldırı faili meçhul sayıldı. Emeklerimiz çalındı. Tüm bunları Fenerbahçeliler dışında kimse sorgulamadı. Bazı kesimlerin mücadeleleri bitmedi. Kuruluş amacımızdan ve değerlerimizden vazgeçmedik. Sadece sportif olarak değil, toplumsal unsurlarda da insanımızı ilgilendiren her konuda kayıtsız şartsız devletimizin yanında olduk. Bugün ise öyle bir noktaya geldik ki her şeyi sorgular haldeyiz. Yetmedi mi, bitmedi mi bu düşmanlık, neden? Gerekli adımlar da atacağız. Yaptığımız açıklamada olduğu gibi kurulduğu günden beri hakkını emekle elde etmiş kulübün bir ve bütün olmanıza ihtiyacı var. Formamızla sahada mücadele eden kimse, onları kollayın ve koruyun. İyilik kazanacaksa bunu Fenerbahçe başaracaktır” diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor maçı hakemi Ali Palabıyık hakkında sert ifadeler kullanan Koç, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’a da cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamaları şöyle;

BU MAÇ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLAYDI

Sayın Dursun Özbek’e de teşekkür ediyorum. Oğlumla ilgili sağ olsun aradı, ilgilendi. Merak edilecek bir şey yok. Sadece bileği kırıldı, ameliyatını oldu. Hiçbir şeyi yok. Sağ olun, var olun. Bir dönüm noktasındayız ve hep beraber doğru kararları vermek zorundayız. Bugün bir maçı konuşacağız ama sadece bu maçı konuşmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damlaydı. Şampiyonluk adayları arasında en çok kırmızı alan takımız. Ne yönetim, ne hoca sesini çıkarmadı. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivas-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demir – Fenerbahçe maçı 2 puan. Sadece iki maçta sonuca direkt etki eden 5 puan. Bize operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor. Ersun Yanal dönemi 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıyız. Sonraki 7 maçta 21 puanın 18’ini kaybediyoruz.

İYİ Kİ BU MHK GİTTİ

Önümüzde iki yol var. Bu iki yolu size birazdan anlatacağım. Bu iki yolu oyladık dün yönetimde. Karar 11’e 3 çıktı. Bu kararı da açıklayacağım. 90 dakikalık maçta hakem, yardımcılar ve VAR’ın bu kadar kritik pozisyonda kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı kaç maç vardır? Bu hakem hatasıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifiyle değerlendirilmelidir. İyi ki bu MHK gitmiştir. Gerçi MHK’lar gidip geliyor ama değişen bir şey olmadığını görüyoruz.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YAŞADIKALRIMIZ AKIL ALIR GİBİ DEĞİL

Mert Hakan’ın golü bize göre %100 goldür. Hadi diyelim ki ele çarptı, biz göremedik, VAR gördü. Ama bu VAR penaltılarımızı göremiyor. Bu maçta yaşananlar olacak iş değil. Düşünsenize bu maç malum rakibimize olsa neler olurdu? N’Diaye diye bir oyuncu var. Hakem bu oyuncuya olağanüstü bir tahammül gösterdiği için oyunu bitirmesi söz konusu bile olamayacak olan bu isim maçı kartsız tamamladı. Onyekuru’nun Altay’a yaptığı net sarı karttır. Aslında rakibimiz bu maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekirdi. 9 kişi bitirmesi gereken maçı kimse kart görmeden bitirdi. Adana Demirspor maçında yaşadıklarımız akıl alır gibi değil. Tekrar söylüyorum, bu bir hakem hatası değildir. Hakemin içgüdüsünde Fenerbahçe gol atar da kazanırsa algısı oluştuğu için veremiyor değil, vermiyor. Miha Zajc’ın son dakika pozisyonu, yarı penaltı noktası. Ama vermiyor, vermiyor değil; veremiyor!

ÇİZİLEN ÇİZİGLER ARASINDA 3 METRE FARK VAR

Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet’i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Burada yaşananlar bir hakem hatası değil. Bir de yeni bir şey çıktı. Bariz gol atıyoruz, Ümraniye maçında da aynısı oldu. Çizilen çizgiler arasında 3 metre fark var, yan hakem ofsayt bayrağı kaldırıyor. Hocamız bir kez bile hakemler hakkında konuşmadı. Birkaç maç sonrası hocaya dedik ki, ‘Ne yapıyorsun sen, çok net hakem hataları var. Sen konuşmuyorsun’ Adam alışmamış, şaşırıyor bu duruma.

HAKEM HERHALDE PORTEKİZCE BİLİYOR

Bu arkadaş hakemliği bıraktıktan sonra özgeçmişinde “Ben Jorge Jesus’u oyundan attım” demek için attı herhalde. Türkçe ve İngilizce bilmeyen Fenerbahçe hocasına kırmızı kart veriliyor. Hakem herhalde Portekizce biliyor. Hocanın yaptığının bin katını yapmadan, saha içine girmeden çizgide beterini yapanların müebbet alması gerekiyor bu durumda. Fenerbahçe, yine bir Şubat ayında çok iyi oynadığı bir maçta katliama uğramıştır.

5 PUANLIK ETKİ BÜYÜK BİR ETKİDİR

Biz yalandan adalet istemiyoruz. Herkese uygulanacak bir adalet sistemi bize fazlasıyla yeter. Sivasspor maçı sonrası zaten çürümüş ve kokuşmuş hakemlik müesesesinin futboldaki yolsuzluk belgesi budur. İki maçta olan 5 puanlık etki, büyük bir etkidir.

NEDEN GELMİYORSUNUZ?

Bir şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı, biz de keyifle izledik. Biz lafa girmedikçe daha da agresifleştiler ve bizim de topa girmemiz için sesimi kullanarak video yaptılar. 8 Mart’ta bir grubu temizleyip kendi istedikleri hakemleri getireceklerdi. Bütün hakem sınavlarını o dönem kaldırdılar. Biz böyle saçmalık olur mu diyerek bunu engelledik. Gelin televizyonda tartışalım dedik. Madem inanıyorsunuz, algı yapıyorsunuz. Neden gelmiyorsunuz?

HİÇ AĞZINIZI AÇTINIZ MI?

Murat Ilgaz, Fenerbahçe Kongre Üyesi dediler. Hemen baktırdık, öyle bir şey çıkmadı. 40-45 senedir futbolu takip ediyorum, ben hiç MHK ile sıkıntısı olup MHK Başkanı’nı değil de MHK Başkanvekili’ni hedef alan bir kulüp görmemiştim. Ben hayatımda algı ve manipülasyonu hep bir ağızdan bu kadar iyi yapıp, TFF ve paydaşlarını baskı altına alabilen başka bir camia görmedim! Lale Orta, MHK Başkanı atandı. Fenerbahçeliymiş falan filan. E giden de Galatasaraylıydı, hiç ağzınızı açtınız mı? Biz açtık mı?

BİZİM BİR TANE YÜZÜMÜZ VAR

O camianın şimdi pompaladıkları şey, ‘Bitirmeyiz’ lafını ‘Ya ben onu yanlışlıkla söyledim’ lafı defalarca pişiriliyor. Bizim bir tane yüzümüz var, özelde de umumide de aynı. Çıktılar, ‘PFDK Başkanı, Fenerbahçe forması ile karar alıyor’ dediler. Bir toplantıda ilgili başkan, ‘Siz niye üstünüze alınıyorsunuz’ dedi. ‘Bizim ismimizi geçirdiğiniz her yerde üstümüze alınırız’ dedim.

KİM BU ADAM?

Esas suçludan biri Koray Gençerler olabilir. Kim bu adam? 2 sene evvel lider gidiyorduk, Konyaspor maçında Pelkas harika bir gol atmıştı. Ağzımız açık kalmıştı. Gole sevinirken, eli icat eden ve pozisyonu iptal eden VAR’daki hakem. Bu sene yine Konyaspor maçı. Valencia aptalca bir hareket yapıyor ama hakem görmüyor. Bana göre sarı kartla cezalandırılabilir. VAR’da yine Koray Gençerler

LİGDEN ÇEKİLME DİYE BİR ŞEY YOK

Biz figüran mı olacağız yoksa uzun vadeli çıkarlarımızı koruma ve ülke futbolunu temizleme adına bugünlerden feragat mı edeceğiz bunun kararını vereceğiz. Ben kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Ligden çekilme gibi saçma sapan bir şey yok. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin.