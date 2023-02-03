Fenerbahçe’den, Samsunspor’a kiralanan Emre Demir için hocası konuştu!

Sezona Bayram Bektaş yönetiminde başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Samsunspor 6. hafta sonunda yalnızca 2 kez galip gelince Bektaş’la yollarını ayırdı. Bir süre hoca arayan ve bu süreçte Hikmet Karaman ile Samet Aybaba gibi deneyimli isimlerle görüşen Karadeniz temsilcisi takımın başına en sonunda Hüseyin Eroğlu’nu getirmişti.

Gençlerbirliği’ne giderken Samsun kaptı

Altınordu’dan ayrıldıktan sonra önce Galatasaray’la futbol direktörlüğü için görüşen ancak Eşref Hamamcıoğlu başkan olamayınca Sarı-Kırmızılılar’la anlaşamayan Eroğlu, sonrasında Göztepe’nin sahibi Rasmus Ankersen ile görüştü. İzmir ekibiyle de anlaşamayan başarılı hoca, Gençlerbirliği’yle masaya oturdu. Başkent ekibi düşünmek için 3 gün süre isterken aynı gün Samsunspor, Eroğlu içişn devreye girdi. Tecrübeli çalıştırıcı da etik olması nedeniyle Gençlerbirliği’nden görüşmek için izin istedi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hüseyin hocayla anlaşınca o da Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş’ı aradı ve Ankara ekibinden sorun olmayacağı cevabı gelince anlaşma resmiyete döküldü.

22. haftada liderliği aldı

Gelir gelmez takım içindeki aile ortamını yaratan, Novikovas gibi takımdaki huzuru bozan ismi kadro dışı bırakarak tüm futbolculara mesajı gönderen Eroğlu, Kırmızı-Beyazlılar’daki macerasına radikal adımlarla başladı. Ancak sonuçlar da geldi. Samsunspor’u 6. haftada 6. olarak devralan başarılı çalıştırıcı 22. haftada Spor Toto 1. Lig’de zirveyi ele geçirdi.

Yüksel Yıldırım’ın payı büyük

Hüseyin hocaya tam yetki veren, transfer konusunda da tüm şartlarını zorlayan Başkan Yüksel Yıldırım da bu başarıda büyük rol oynadı. Bayram Bektaş’la yolların ayrılması sonrasında Hüseyin Eroğlu hakkında olumsuz ifadeler kullanan Yıldırım erdemlik göstererek sözünden döndü ve Kırmızı-Beyazlılar’ın başarısı için tecrübeli teknik adamı takımın başına getirerek önemli bir başkanlık örneği gösterdi.

Transfer çalışmaları hız kazandı

Yüksel Yıldırım ve Hüseyin Eroğlu önderliğinde 1.Lig’de zirveyi ele geçiren Samsunspor’da transfer çalışmaları da hız kazandı. Özellikle Emre Demir transferiyle ses getiren Karadeniz ekibi, Barış Alıcı transferiyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak Başakşehir’den ayrılan Hasan Ali Kaldırım’la görüşen Kırmızı-Beyazlılar’da tecrübeli oyuncunun transferini teknik direktör Hüseyin Eroğlu’na sorduk.

Hasan Ali Kaldırım’ı açıkladı

50 yaşındaki teknik adam, “İyi bir kadromuz var. Şampiyonluk yolunda alternatif yaratmamız gerekiyordu. Transferlerle bunu gerçekleştiriyoruz. Sol bek için Hasan Ali Kaldırım’la görüştüğümüz doğru. Muhtemelen bugün ya da yarın belli olur” dedi.

‘Barış’ı, Fenerbahçe’ye göndermiştim’

Gençlerbirliği’nden 195 bin Euro’ya renklere bağlanan Barış Alıcı hakkında da konuşan Eroğlu, “Barış Alıcı’yla Altınordu’da çalıştım, Fenerbahçe’ye gönderdim. Ona nasıl yaklaşacağımı çok iyi biliyorum. Yeniden onu üst seviyeye çıkaracağımı düşünüyorum. Onun da bize faydası olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Emre’yle konuşmam onu çok etkilemiş’

Fenerbahçe’den kiralanan Emre Demir’in transfer sürecini de FANATİK’e anlatan Hüseyin Eroğlu, “Fenerbahçe transferi açıkladıktan hemen sonra başkanımız Ali Koç’la görüştü. Ali bey onay verince başkanımız Yüksel bey de ‘Hocam ister misin?’ diye bana sordu. Ben de isteyeceğimi belirttim. Emre’yle de transfer öncesi konuştum. İlk olarak ‘Formayı ben vermiyorum, sen alıyorsun. Alt lig diyip garanti oynayacağım düşüncesine girme. Mücadeleye girip formayı alman lazım. Altınordu’da yaptıklarım ortada. Gençlerle çalışmayı seviyorum” minvalinde ifadeler kullandım. 1.5 saat sonra Ahmet Bulut beni aradı, transferi istediklerini ve Emre’yi çok etkilediğimi söyledi. Transfer böyle gerçekleşti” diye konuştu.

‘Güçlü bir şekilde göndereceğiz’

Emre’den övgüyle bahseden deneyimli teknik adam, “Bugün idmana çıktı. Emre Demir çok yetenekli. Bize çok katkı sağlayacak bir oyuncu. Samsunspor’un şampiyonluğunda önemli rol oynayıp, Fenerbahçe’ye güçlü bir şekilde göndereceğiz” yorumunu yaptı.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli