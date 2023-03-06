Fenerbahçe’den son 7 sezonun en iyi performansı

Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray’ı amansız takibini sürdürüyor. Jorge Jesus ve öğrencileri, zorlu Kayserispor deplasmanını da kazasız atlattı. 2-0 kazanan Fenerbahçe, ligde 23 mücadele sonunda 51 puana ulaştı. Bu başarılı performans belki henüz zirveyi getirmedi ama 2.22 puan ortalamasıyla Sarı-Lacivertliler’in son 7 sezondaki en iyi 23 haftası oldu.

Fenerbahçe, bu sezonkinden daha iyi ortalamayı yıldızlarla dolu kadroya sahip olduğu 2015-16’da yakalamıştı. O dönemde Van Persie, Nani, Kjaer, Alves, Meireles, Diego, Sow ve Markovic gibi isimlerle sezonun büyük bölümünü iyi bir şekilde geçiren Fenerbahçe 23 maç sonunda 53 puanla 2.30’luk ortalama yakalamıştı. Ancak sonraki süreçte peş peşe gelen kayıplar nedeniyle şampiyonluk kaçmıştı.

2.52’LİK GOL ORTALAMASI

Fenerbahçe, ligde son 7 sezonun en iyi puan ortalamasını yakalarken, şu anda aynı zamanda en skorer takım konumunda. Jorge Jesus’un ekibi 23 maç sonunda rakip fileleri tam 58 kez havalandırdı, maç başına 2.52 gol ortalamasına ulaştı. Ayrıca Enner Valencia da ağları 23 kez sarsarak krallık yarışında açık ara önde gidiyor. Sarı-Lacivertliler, ligde aldığı 4 yenilginin 3’ünde ise