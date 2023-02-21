Fenerbahçe’den sürpriz transfer atağı! İki genç yetenek için teklif hazır

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, deprem felaketi nedeniyle verilen ara sonrasında şampiyonluk yarışındaki iddiasını kuvvetli şekilde devam ettirmek adına hedeflerini belirlemiş durumda.

‘VALENCIA, FENER’DE ÇOK MUTLU’

Fenerbahçe’de bu sezon takımın en formda ismi olan Enner Valencia’nın menajeri Chalo Vargas, başarılı futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Vargas, “Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayı umuyoruz. Enner, Fenerbahçe’de çok mutlu. Ama henüz kulüple bir anlaşmaya varamadık. Görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GUSTAVO & ALIOSKI BELİRSİZLİĞİ

Sarı-Lacivertliler’de Samet Akaydın transferi sonrası Gustavo Henrique; Jayden Oosterwolde’nin gelmesi sonrası ise Ezgjan Alioski gözden düşmüştü. Her iki oyuncu da Avrupa Ligi listesinden çıkartıldı. Yönetim, kiralık olan Gustavo ve Alioski ile yolları ayırmak istiyor.

Brezilyalı stoper, ülkesinde takım arayışında. Gustavo son olarak Santos ile görüşme gerçekleştirse de sonuç çıkmadı. Al-Ahli ise yeni bir takım bulmadan Alioski’yi kiradan çağırmak istemiyor.

MOURA’DAN HABER BEKLENİYOR

Sarı-Lacivertliler’in Lucas’a olan ilgisini Brezilyalı yıldızın menajerlik şirketine ilettiği öğrenildi. Tottenham’da son 9 lig maçında sadece 2 kez kadroya giren ve 1 dakika süre alan tecrübeli oyuncudan gelecek yanıt bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Lucas Moura için girişimlere resmen başladığı öğrenildi. Tottenham, Sambacı’yı kadroda düşünmüyor. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler, ilk olarak tecrübeli kanat oyuncusunun transfere yaklaşımını öğrenmek için kolları sıvadı. Lucas’ın menajerlik şirketi olan 4ComM ile iletişime geçildiği ve oyuncuya olan ilginin aktarıldığı belirtildi. Sambacı, sezon sonunda sözleşmesi bitince boşa çıkacak. Tottenham Menajeri Antonio Conte, öğrencisine şans vermiyor. Lucas, Premier Lig’de son 9 maçta sadece 2 kez kadroya girdi. Önceki gün oynanan West Ham maçında ise uzun bir aradan sonra sahaya çıktı ancak oyuna 89. dakikada dahil oldu!

Alacaklarına karşılık bedelsiz

Sarı-Lacivertliler artık Lucas Moura’dan gelecek haberi bekliyor. Eğer Brezilyalı yıldız transfere yeşil ışık sağlanması halinde, Tottenham’ın alacaklarına karşılık Lucas’ı bedelsiz olarak göndermeye sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun transferi konusunda bu hafta somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

ŞİMDİ NUAMAH, HAZİRANDA NAGALO

Sarı-Lacivertliler, Danimarka ekibinde dikkat çeken performans sergileyen iki yıldız için kolları sıvadı. Yönetimin, hücum oyuncusu Ernest Nuamah ve stoper Adamo Nagalo için paket teklife hazırlandığı kaydedildi Fenerbahçe’nin iki genç yetenek için Nordsjaelland’ın kapısını 8 milyon Euro ile çalacağı iddia edildi. Anlaşma sağlanırsa, Nagalo’nun sezonu takımında bitirmesi planlanıyor. Nuamah ise hemen gelecek.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde’yi kadrosuna kattıktan sonra frene basmıştı. Sarı-Lacivertliler, öncelikli takviyeleri yapıp, fırsat transferi için bekleyişe geçti. Birçok ismin gündeme geldiği Kanarya’da yönetimin yeni bir operasyona hazırlandığı öne sürüldü. Buna göre Fenerbahçe, iki genç yeteneğin peşine düştü: Ernest Nuamah (19) ve Adamo Nagalo(20)… İki oyuncu da Nordsjaelland’da forma giyiyor ve özellikle bu sezonki performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

Southampton istemişti

Nagalo, gündeme yeni gelen bir oyuncu değil. Sarı-Lacivertliler sezon başında da genç stoperle ilgilenmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Premier Lig ekibi Southampton da aynı dönemde 20 yaşındaki stoper için girişimlerde bulunsa da teklifleri düşük bulunmuştu.

Nuamah ise son dönemde Fenerbahçe’nin radarına takıldı. Yönetimin, bu iki oyuncu için Nordsjaelland’a paket teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Sarı-Lacivertliler’in masaya 8 milyon Euro’luk bir teklifle oturacağı öne sürüldü.

Jesus’un aradığı oyuncu

Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde yönetim Ernest Nuamah’a hemen Çubuklu formayı giydirmek istiyor. Her iki kanatta görev yapabilen 19 yaşındaki genç yetenek, tam da Jorge Jesus’un istediği tarzda bir oyuncu. Ancak Adamo Nagalo için Sarı-Lacivertliler’in farklı bir planı olduğu öğrenildi. Stoper havuzu şu anda yeterli olduğu için, 20 yaşındaki savunmacının sezon sonuna kadar kulübü Nordsjaelland’da kiralık olarak oynayacağı kaydedildi. Yönetim, bu önerinin Danimarka ekibinin transfere olumlu bir şekilde yaklaşmasına yardımcı olacağını umuyor.