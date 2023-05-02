Fenerbahçe’den TFF’ye İrfan Can Kahveci başvurusu! Özel uçakla Sivas’a…

Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 32. haftada zorlu Sivasspor deplasmanından 3-1’lik zaferle ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, derbide Beşiktaş’a kaybeden lider Galatasaray’la arasındaki farkı 3’e indirirken, moral depoladı. Ligde en son Beşiktaş’a sahasında 4-2 yenildikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Kanarya, kritik Sivas zaferiyle deplasmanda üst üste 5. galibiyetini alırken, dış sahadaki yenilmezlik serisini 9’a (8 galibiyet, 1 beraberlik) çıkardı. Kanarya, 45+2’den sonraki bölümünü İrfan Can Kahveci’nin atılması sonrası 10 kişi oynarken milli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BU SEFER KUPADA RAKİPLER

Süper Lig’in 32. haftasında 29 Nisan’da karşı karşıya gelen Sivasspor ile Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba günü de yine Yeni 4 Eylül Stadı’nda birbirlerine rakip olacak. İki takım kozlarını bu kez, Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında paylaşacak. Kupada bu eşleşmenin rövanşı ise 24 Mayıs’ta Kadıköy’de oynanacak.

İRFAN CAN’A DİREKT KIRMIZI KART

Sivas deplasmanında ilk 11’de görev yapan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu’nun attığı ilk golde asisti yaptı ama karşılaşmanın ilk devresinin son anlarında Samu Saiz’e yaptığı faul sonrası yapılan VAR incelemesiyle oyundan atıldı. İlk başta sarı kart gören ve inceleme sonrası direkt kırmızıyla oyundan atılan İrfan Can kurallar gereği en az iki maç men cezası alacak. Tecrübeli futbolcu eğer iki maç alırsa cezalarını önce kupadaki Sivas ve daha sonra ligdeki Giresunspor karşılaşmalarında çekecek. Kanarya, bu iki mücadelenin ardından ise sahasında Trabzonspor ile ligde karşı karşıya gelecek.

PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor karşısında direkt kırmızı kart gören İrfan Can’ın “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildiğini duyurdu.

SİVAS’TA KAFİLEYE YOĞUN İLGİ

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bir taraftar ise futbolculara forma imzalatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Fenerbahçe’nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayı Samuel, Attila Szalaı, Serdar Aziz, Gusatavo Henrique, Samet Akaydın, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alıoskı, Miguel Crespo, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, Arda Güler, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi, Joshua Kıng, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi.”

FENERBAHÇE’DEN TFF’YE BAŞVURU

Kart cezası nedeniyle Sivas kafilesinde yer almayan İrfan Can ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. TRT Spor’un haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki milli oyuncunun Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Sivasspor maçında oynaması için TFF’ye başvuruda bulunacağını duyurdu.

ÖZEL UÇAKLA SİVAS’A…

Takım ile Sivas’a gitmeyen İrfan Can’ın Başkan Ali Koç’un özel uçağıyla Sivas’a ulaşacağı, beklentinin yıldız solağın cezasını ligde çekmesi olduğu ifade edildi.

FUTBOL TALİMATI NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı’nda yer alan kurala göre; bir futbolcu 4 maça kadar cezalarını, ilgili kategorideki maçlarda çekiyor. 4 maçtan fazla olan cezalar ise kategori ayırt etmeksizin infaz ediliyor.

Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan profesyonel futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.

Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan profesyonel futbolcular ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip resmi müsabakalarda infaz edilir.