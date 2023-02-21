Fenerbahçe’den transfer kararı! Sadece iki seçenek var

Fenerbahçe’de gözler artık 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçına çevrildi. Ancak bir yandan 5 Mart tarihine kadar uzatılan transfer dönemi de yakından takip ediliyor. Fakat sarı-lacivertlilerde yabancı kontenjanı dolu durumda. Tam 14 yabancı bulunuyor. Kadrodan ayrılan Bruma ve Lemos, halihazırda zaten kadroya yazılamayan isimlerdi. Bu sebeple kontenjanda bir eksilme olmadı. Henüz depremden etkilenerek ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor’dan da transfer yapılmadı. Sarı-Lacivertliler’in yabancı kontenjanı dolu olduğu için sadece yerli ya da 21 yaş altı futbolcu transfer etme hakkı var. İşte detaylar…

KONYASPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle ertelenen Konyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman; sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

GUIZA’DAN FENERBAHÇE İTİRAFI

Fenerbahçe’de geldiği dönem transferi dünya manşetlerini süsleyen ve sarı-lacivertli takımda 35 gol, 21 asistlik katkı sağlayan Daniel Guiza, İspanyol Relevo’ya çok konuşulacak bir röportaj verdi. Guiza,’Evet, Guardiola’nın Barcelona’sı beni istemişti. Hatta onlarla imzalayacaktım fakat Barcelona’daki bazı oyuncularla alakalı bir şeyler oldu. Benimle forma yarışına girmek mi istemediler bilmiyorum fakat oradaki bazı güçlü insanlar soyunma odasında benim gibi bir baskıyı istemediler.’ dedi. Daha sonra Fenerbahçe’ye giden Guiza, ‘Sonunda Barcelona’yla imzalamadım. Sonra Fenerbahçe’ye gittim ve orada tekrar Luis Aragones ile buluştum.’ İfadelerini kullandı.

GUSTAVO & ALIOSKI BELİRSİZLİĞİ

Sarı-Lacivertliler’de Samet Akaydın transferi sonrası Gustavo Henrique; Jayden Oosterwolde’nin gelmesi sonrası ise Ezgjan Alioski gözden düşmüştü. Her iki oyuncu da Avrupa Ligi listesinden çıkartıldı. Yönetim, kiralık olan Gustavo ve Alioski ile yolları ayırmak istiyor. Brezilyalı stoper, ülkesinde takım arayışında. Gustavo son olarak Santos ile görüşme gerçekleştirse de sonuç çıkmadı. Al-Ahli ise yeni bir takım bulmadan Alioski’yi kiradan çağırmak istemiyor.

ZAJC’IN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Yönetim, Sloven orta sahaya daha iyi şartlı yeni teklif sundu. Zajc’ın vereceği yanıta göre hareket edilecek. Fenerbahçe, 1.2 milyon Euro kazanan Miha Zajc’a yıllık 1.4 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat önerilecek. 28 yaşındaki orta saha ismi forma şansı verildiği zaman üstün performans gösteriyor. Jesus bu sebeple Miha Zajc’ı kadroda tutmak istiyor.

YA YERLİ YA 21 YAŞ ALTI

Şu anda eğer bir yabancı oyuncu ayrılırsa yalnızca kontenjanda yer açılabilecek. Parma’dan gelen Jayden Oosterwolde ve altyapıdan profesyonel sözleşme imzalanan Güney Koreli Jo Jin-ho, 3 kontenjanlı 21 yaş altı yabancı kuralını doldurdu, geride sadece bir 21 yaş altı yabancı transferi hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe için şu an en ideali yerli transfer olarak kalıyor. 5 Mart’a kadar sakin bir şekilde takibini sürdürecek olan sarı-lacivertliler acele etmeyecek. Kadroda da şu anda sakatların dönmesiyle ciddi bir eksiklik bulunmuyor. Tam kadro olarak Konyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Jorge Jesus’un ekibi, bu sebeple acil bir transfere ihtiyaç duymuyor.

YOĞUN FİKSTÜR BAŞLIYOR

Lige verilen aranın ardından 25 Şubat Cumartesi günkü Kadıköy’de erteleme maçı olan Konyaspor müsabakasıyla resmi maçlara geri dönecek Fenerbahçe’yi yoğun bir fikstür bekliyor.

25 Şubat’taki Konyaspor mücadelesinin ardından 1 Mart Çarşamba günü kupada Kayserispor karşılaşması olacak. 4 Mart Cumartesi ise bu kez ligde Kayserispor deplasmanı gelecek. Tek dinlenme zamanı ligin 25. haftasındaki bay haftası olarak göze çarpıyor. 9 Mart ve 16 Mart’ta da Avrupa Ligi son 16 turu etabı başlayacak. 19 Mart’taki Alanyaspor deplasmanının ardından milli ara gelecek.