Fenerbahçe’den transferde takas formülü! Hedefteki isim için onlar önerilecek

Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray ile verdiği şampiyonluk yarışında sahip olduğu avantajı kaybeden Fenerbahçe , ara transfer dönemini verimli geçirerek yarışta yeniden favori taraf haline gelmeyi hedefliyor.

İRFAN CAN KAHVECİ KENDİNİ AFFETTİRECEK

Kariyerinin en istikrarlı sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Büyük tepki çeken başarılı oyuncu kendisini affettirmeye kararlı.

Milli futbolcu, 2 maçlık cezasını Gaziantep ve Rizespor karşılaşmalarında çekti. Ümraniyespor karşısında formasına kavuşmaya hazırlanan İrfan Can Kahveci, sergileyeceği performansla galibiyette pas sahibi olmak için sıkı şekilde çalışıyor.

KADROYA YAZILMAYAN BRUMA’NIN BONSERVİSİ ALINDI: 86 MİLYON TL!

Fenerbahçe, sezon başında Bruma’ yı zorunlu satın alma opsiyonuyla PSV’den kiralamıştı. Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev maçlarında toplam 70 dakika, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovacko maçlarında toplam 95 dakika sahada kalmıştı. 28 yaşındaki kanat oy uncusu, ligde ise ilk haftadaki Ümraniyespor mücadelesinde 27 dakika görev yaptı. Transfer dönemi kapandıktan sonra TFF’ye verilen kadroda Bruma’nın ismi yer almadı. UEFA’ya bildirilen listede de olmayan Bruma, sezonun ilk yarısını antrenman yaparak geçirdi.

Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamayla Portekizli futbolcunun bonservisinin alındığını ve 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, ödenen bonservisi açıklamadı ancak KAP bildiriminde verilen rakam belirtildi. Buna göre sezonun ilk yarısında kadroya alınmayan Bruma için 4 milyon 250 bin Euro, yani yaklaşık olarak 86 milyon 400 bin TL ödendi!

GOL MAKİNESİ VALENCIA

Fenerbahçe, son dönemde inişli-çıkışlı bir performans sergiliyor ancak bir şey değişmiyor: Enner Valencia gollerini atmaya devam ediyor. .. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren 33 yaşındaki futbolcu, ligdeki Gaziantep maçının ardından kupadaki Rizespor mücadelesinde de son dakikalarda ağları sarsarak galibiyeti getiren isim oldu. Valencia, bu sezon 27. resmi maçında 18. golünü kaydetti.

Tecrübeli yıldız, bu performansını sürdürerek hem takımına şampiyonluğu getirmek hem de kariyerinde 2. kez gol kralı olmayı hedefliyor. Valencia, 2013-14 sezonunda 18 kez ağları sarsarak Meksika Ligi’nin en golcü oyuncusu olmuştu. Ekvadorlu futbolcunun şu anda Süper Lig’de 15 sayısı bulunuyor ve en yakın rakiplerinin 5 gol önünde krallık yarışında zirvede.

GEL DE ŞİMDİ YEDEK BIRAK!

Eski futbolcular, usta yorumcular ve taraftarlar Arda Güler’in mutlaka 11’d e olması gerektiğini söylüyor. Jorge Jesus ise inatla öğrencisinin bunun için hazır olmadığını savunuyor. 17 yaşındaki yıldız, Rizespor karşısında 11’de oynadı, etkili futbolunu harika bir asistle süsledi. Jesus, sahanın en iyilerinden olsa da ilk değişiklikte genç oyuncusunu kenara aldı .

Şimdi herkes Ümraniyespor ile pazartesi günü oynanacak maçı sabırsızlıkla bekliyor. Arda Güler, Rize karşısındaki futboluyla ilk 11’i hak ettiğini gösterdi. Genç yıldız oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe, organize hücum geliştirmekte zorlandı. Portekizli teknik adamın, oyuncusunun bu performansına kayıtsız mı kalacağı yoksa öğrencisine ligde ilk kez 11’de mi şans vereceği merakla bekleniyor.

OOSTERWOLDE’DE TAKAS FORMÜLÜ

Fenerbahçe’nin Hollandalı sol bek için son teklifi 5.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 paydı. Yönetim, takas seçeneğini de masaya koydu. Lemos ve Bruma, ilk adaylar. Ancak Parma’nın hedefinde farklı bir isim olabilir: Miha Zajc…

Yönetici Selahattin Baki, şu anda önceliklerinin sol bek transferi olduğunu söyleyip, 21 yaş altı yabancı oyuncular için sunulan kontenjanı kullanmayı planladıklarını söylemişti. Jorge Jesus da savunmanın soluna takviye istediğini net bir şekilde dile getirdi. 1 numaralı hedef Jayden Oosterwolde… Fenerbahçe, 21 yaşındaki yıldızı, o da Fenerbahçe’yi çok istiyor. Ancak Parma kolay ikna olacak gibi görünmüyor. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine son olarak 5.5 milyon Euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüze 20 pay teklif etmişti. Renktaş kulüpten henüz yanıt gelmezken, yönetim farklı bir seçeneği daha masaya koymayı planlıyor. Parma’yı ikna etmek için takas formülü önerilecek.

İtalya’da pazarı var

Fenerbahçe’nin teklife eklemeyi planladığı oyuncuların Mauricio Lemos ve Bruma olduğu öğrenildi. Eğer Parma isterse, iki oyuncu birden takasta kullanılabilir. Ancak İtalyan ekibinin söz konusu takas olursa farklı bir ismi hedefleme ihtimali yüksek: Miha Zajc… 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 sene Empoli’de, 1 sezon da kiralık olarak Genoa’da olmak üzere 3 yıl İtalya’da oynamıştı. Parma’nın, bu ülkede önemli bir pazarı olan Zajc’ı Fenerbahçe’den isteme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Sloven futbolcunun Sarı- Lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim bu teklife sıcak bakabilir ancak Zajc’ın ne yanıt vereceği belirsiz.

İSPANYA’DAN OLAZA İDDİASI

Yönetimin hedefi 21 yaş altı sol bek olsa da İspanya’dan farklı bir iddia geldi. Buna göre Fenerbahçe’nin, Valladolid’de forma giyen Lucas Olaza’yla ilgilendiği kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncuya Yunanistan Ligi’nden de talipler olduğu belirtildi. Ancak Yunan ekiplerinin, Uruguaylı futbolcunun maaş beklentisini karşılamakta zorlandıkları, Fenerbahçe’nin ise Olaza’nın maaşını rahatlıkla ödeyebileceği vurgulandı.

İspanyol basınında bu iddia ortaya atılsa da şu anda yabancı kontenjanı dolu olan Sarı-Lacivertliler’in 28 yaşındaki futbolcu için hamle yapması kolay değil. Olaza, kontenjanın açılma ihtimaline karşı b planı olabilir.

OLYMPIAKOS, RAMON’U KAPTI

Sarı-Lacivertliler’in genç sol bek adayları arasında yer alan Ramon, Yunanistan yolcusu. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo, 21 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle almak isteyen Olympiakos’un teklifini kabul etti.

İki kulübün, Ramon’un bonservisinin yüzde 70’i için 1.8 milyon Euro’ya el sıkıştıkları belirtildi. Genç futbolcu, Kırmızı-Beyazlılar tarafından sağlık kontrollerinden geçirildi. Brezilyalı yıldızın, Olympiakos ile 4.5 senelik sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Geçen sezonu Bragantino’da kiralık geçiren Ramon’un bu sezon Flamengo’da şans bulması bekleniyordu. Ancak Vitor Pereira, 21 yaşındaki sol beki planlarına dahil etmedi.