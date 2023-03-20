Fenerbahçe’den Valencia açıklaması

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor’u 3-1’lik skorla yendi.
Alanyaspor, 4. dakikada Efthimis Koulouris’in golüyle öne geçerken Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan goller; 65 ve 85. dakikalarda penaltıdan Enner Valencia ve 90+2. dakikada Emre Mor’dan geldi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, 24 maç sonunda 54 puana ulaştı ve 1 maçı eksik şekilde lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’ya indirdi. Üst üste 2. yenilgisini alan Alanyaspor ise 25 maç sonnunda 28 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Enner Valencia’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde;
Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;
Joshua King: Hamstring kas yaralanması
Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi
Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).
Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.