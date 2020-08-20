Fenerbahçe’den Vedat Muriqi açıklaması

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi gelişmesi… Sarı lacivertliler bir süredir transfıldı:eri konuşulan yıldız oyuncu için basında çıkan bazı haberleri yalanladı. Resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yapan kulüpte şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi’ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir.

Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya’nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü