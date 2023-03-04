Fenerbahçeli Altay Bayındır: Birlikteyken daha güzeliz

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

‘Elimizden geleni yaparak kazanmak istiyoruz’

Konya zaferinin ardından Kayseri’yi de deviren ve iki maçlık seri yakalayan Sarı-Lacivertliler’de kaptan Altay Bayındır son düdüğün ardından konuştu. Milli kaleci, ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlere değinerek, “Türkiye sınırları içerisinde görev yapan sporcularız. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, birlikteyken daha güzeliz. Ülkemizde futboldan daha fazlası gibi bakış açısı var. Üç günlük dünyada yaşıyoruz. Bir depremde her şey bitiyor. Umarız yaşananlardan ders alırız, zor günlerden geçiyoruz. Elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz. Düşüncelerimizi pozitif yaptığımızda her şey güzel oluyor. Beşiktaş ve Pendik karşılaşmalarında depremzede çocuklara oyuncakların atılması gayet güzeldi” dedi.

‘İnşallah böyle devam ederiz’

Galibiyeti de taraftara hediye eden Altay, “Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun. Ekranları başında heyecanla izliyorlar bizi. İnşallah böyle devam ederiz. Ama hayatta daha önemli olan şeyler de var. Onları unutmamak lazım” diye konuştu.