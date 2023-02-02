Fenerbahçeli Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli!

Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli virajı puan kayıpsız dönemeyen Fenerbahçe’de maçın ardından mücadelenin hakemi Ali Palabıyık’a büyük tepki vardı. Teknik direktör Jorge Jesus, Palabıyık’a itirazı nedeniyle kırmızı kart görürken, flaş röportajda yardımcısı Joao de Deus, kaptanlar Mert Hakan Yandaş ve Altay Bayındır, hakem ekibi hakkında sert ifadeler kullandı.

Son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan Altay Bayındır, Mavi Şimşekler karşısında oldukça iyi bir performans gösterip, Belhanda’nın penaltısını kurtarsa da ikinci devrede Svensson’a yaptığı müdahale sonrasında bir kez daha penaltı kararı çıktı ve bu kez Cherif Ndiaye topu filelerle buluşturdu.

Genç eldiven hem o penaltı pozisyonu hem de maçın genelindeki Palabıyık performansını değerlendirdi. Üzgün olan 24 yaşındaki file bekçisi, “Bu konulara girmem, girmedim ama pozisyonlar incelenmeli. Samet’in, Michy’nin, Valencia’nın penaltı pozisyonları var. Miha’nın pozisyonunda düdük ağzına gitti ama son anda vermedi. Anlamadım. Nasıl bakıyorlar, pek fazla anlamış değilim. Top sektikten sonra topa çıktım. Topa gitme amaçlı elimi uzattım. İkimiz aynı anda topa çıktık. O kafasıyla benim elime vurdu. İkimiz de yere düştük. Penaltı verdi. Kazanmaya devam etmeliyiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bugün verilen kararlarla alakalı üzgünüz. Tüm pozisyonlar konuşuluyor. Diyeceklerim bu kadar” yorumunu yaptı.