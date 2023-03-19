Fenerbahçeli Emre Mor: Gol ve 3 puan için mutluyum

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında zorlansa da kazanmasını bildi. Henüz 6. dakikada Efthimis Koulouris’in golüyle Akdeniz ekibi öne geçti. 65 ve 85’te Enner Valencia penaltılardan kaleci Runar Runnarsson’u avladı, uzatma anlarında ise 3-1’lik skoru belirleyen golü Emre Mor attı.

‘Gol, goldür’

Son düdükle birlikte Emre açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, “Devre arasında içeride ne konuşulduğunu bilmiyorum, ısınmaya gitmiştim. Oyuna girerken, Jorge Jesus rakibin üzerine gitmemi söyledi. Ben da kalitemi göstermeye çalıştım. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok anlamlı ve değerli 3 puan. Mutluyum. Gol pozisyonundan önce bir şutum daha olmuştu ama o dışarıya gitmişti. Sonrasında daha farklı bir stille vurdum, şanslıyım defansa da çarptı. Ama gol, goldür. Golüm ve 3 puanımız için mutluyum” dedi.

‘Fenerbahçe için Valencia güzel bir şey’

Enner Valencia’nın bu sezon 29. golünü kaydetmesinin sorulması üzerine de Emre Mor, “Enner Valencia ile iki gün önce konuştum ve “Gol atmayı bırak, çok gol attın” dedim. Şaka bir yana, o bir gol makinesi. Sahada kendini gösteriyor. Böylesine iyi bir oyuncuya sahip olmak, Fenerbahçe için güzel bir şey” ifadelerini kullandı.