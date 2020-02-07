Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, MasterChef Cemre ile anlaştı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef yarışmasının şampiyonu Cemre Uyanık ile anlaştı.
‘Kadıköy Boğası’ lakaplı Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, İzmir’de BOA isimli mekan açmaya hazırlanıyor. Akın, mekanın şefliği için TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye programındaki performansıyla birinciliği elde eden Cemre Uyanık ile anlaştı.
Uynaık, bundan böyle Serhat Akın’ın mekanında yemekler yapacak. Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık, BOA isimli mekanda birbirinden lezzetli yemekler olacağını açıkladı.