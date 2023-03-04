Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu: Gol selamım depremzedeleri kurtaran herkeseydi!

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor’u deplasmanda Enner Valencia ile Ferdi Kadıoğlu’nun golleriyle 2-1 devirdi.

‘Rakibimiz de şanslar yakaladı’

Fenerbahçe’nin ikinci golünü kaydeden ve bu sezon ilk kez fileleri sarsan Ferdi mücadelenin ardından konuştu. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen milli futbolcu, “Bizler açısından kolay bir maç değildi. Rakibimiz de çok şans yakaladı, çok pozisyona girdi. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Maçtan önce konuşmuştuk, kim gol atarsa atsın selam işareti yapacaktı. Ben golü attım, yaptım ve bu selam depremzedeleri kurtaran herkeseydi” dedi.

‘Ülke için çok önemli bir maç’

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kapışmasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek olan Kanarya’da zorlu maçı da değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, “Maça iyi hazırlanacağız. Sevilla ile zorlu bir maça çıkacağız. Sahada güçlü olmamız lazım. Alacağımız galibiyetle ülkemize puan kazandırmak ve öyle ülkemize geri dönmek istiyoruz. Ülke için de çok önemli bir maç” ifadelerini kullandı.