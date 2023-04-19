Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu: İki kupayı da istiyoruz!

Kanarya yine son dakikalarda kazandı… Süper Lig’in 30. hafta maçında Medipol Başakşehir karşılaşmasına konuk olan Fenerbahçe 1-0 geride götürdüğü mücadelede 88 ve 90+3’te Joao Pedro’yla bulduğu gollerle 2-1 galip geldi.

‘Yapamazsın’ dememek gerekiyor

Mücadelenin ardından Ferdi Kadıoğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Çok duygusal olduğunu dile getiren milli oyuncu, “Çılgıncaydı! Geçen hafta, bugün son dakika. Fenerbahçe’ye ‘Yapamazsın’ dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık” dedi.

‘Rakiplerin üzerinde baskı…’

Hedefler hakkında da konuşan Ferdi, “Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftarların da bizi desteklemesini istiyoruz. Biz bu sayede rakiplerin üstesinde baskı kurabiliriz. Hep birlikte inanmalıyız. Bence futbol dünyanın en iyi sporu” ifadelerini kullandı.