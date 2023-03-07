Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’na bir dev daha talip!

NEC Nijmegen’den Fenerbahçe’ye 2018 yazında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Jorge Jesus’la kariyerinin zirve sezonlarından birini yaşıyor. Sarı-lacivertlilerle bu sezon 31 resmi karşılaşmada 1 gol atıp 3 asist yapan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa’nın önde gelen kulüplerini de peşine taktı. İtalyan ekibi Napoli ve Alman devi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için girişimlere başladı. Alman basını, Borussia Dortmund’un Ferdi Kadıoğlu için resmi girişimlere başlayacağını iddia etti. Alman devinin Ferdi için belirlediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe’deki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları…

İNGİLTERE’DEN İZLEMEYE GELDİLER

Fenerbahçe’nin yıldızı her geçen gün daha da parlayan oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun Avrupa’daki piyasası her geçen gün daha da artıyor. Ferdi Kadıoğlu’nu son olarak Kayseri maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve Brighton’un temsilcileri izledi.

Alman basınında Frankfurter Rundschau’nun haberine göre Bayern Münih, sarı-lacivertli forma ile birlikte Avrupa Ligi’nde ve Süper Lig’de istikrarlı bir şekilde iyi performanslar ortaya koyan Ferdi’yi mercek altına almaya karar verdi. Bayern Münih yönetimi gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlarken devre arasında Manchester City’den kiraladığı 28 yaşındaki Joao Cancelo’nun 70 milyon euroluk satın alma maddesini kullanmakta kararsız. Alman devinin bu transfer yerine Ferdi’yi gündeme aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin 2018-19 sezonunda Nijmegen’den 1.4 milyon euroya kadroya kattığı 23 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon 32 resmi maça çıkarken takımına 1 gol ve 3 de asistlik katkı sağladı. Kayserispor maçında attığı golle büyük beğeni toplayan Ferdi’nin Premier Lig’den Newcastle ve Brighton’ın da radarına olduğu belirtiliyor. Yıldız ismin piyasa değeri ise 12 milyon euro…

NAPOLI DE PEŞİNDE

İngiltere’den Brighton ve Newcastle United ile Almanya’dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un yakın takibe aldığı Ferdi Kadıoğlu için İtalya’da şampiyonluğa koşan Napoli de devrede. İtalyan basını, Napoli ve Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilerin Ferdi Kadıoğlu transferinde de işe yarayacağını ve İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye resmi teklif sunacağını iddia etmişti. Napoli’nin Ferdi Kadıoğlu dışından Arda Güler’i de yakından takip ettiği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE’DEN BONSERVİS KARARI

Ferdi’nin piyasasının farkında olan sarı-lacivertli kurmaylar, 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusu için adeta tok satıcıyı oynuyor. Sağ bek ve sol bek dışında yüksek teknik becerisi sayesinde orta sahada da görev yapabilen Ferdi için Fenerbahçe 25 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.

Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla dev takımların dikkatini çekerken ilginç bir detay ortaya çıktı. Tam 17 maçtır sarı kart sınırında oynayan Ferdi, 8 Ağustos’taki Ümraniyespor maçının 90+5. dakikasında, 15 Ağustos’taki Kasımpaşa maçının 42. dakikasında ve 3 Eylül’deki Kayserispor maçının 74. dakikasında sarı kart görmüştü. Süper Lig’de bu sezon 22 resmi maçta 1 gol, 3 asistle oynayan 23 yaşındaki oyuncu, sarı kart görmesi halinde cezası nedeniyle 1 maçlığına formasından uzaklaşacak.

DORTMUND’UN TRANSFER PLANI

Borussia Dortmund, Fenerbahçe’nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için transfer planlarını hazırladı. Het Nieuwsblad’da yer alan habere göre; Dortmund, Belçikalı sağ beki Thomas Meunier’i gönderecek. 2024’e kadar sözleşmesi olan ve 2020 yazında bedelsiz gelen 31 yaşındaki Belçikalı oyuncuya ayrılık kararı iletilecek ve bonservis talep edilmeyecek.

Dortmund, Meunier’den boşalacak sağ bek mevkisi içinse Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek isteyen Dortmund, kesenin ağzını açacak.

FENERBAHÇE KASAYI DOLDURABİLİR

Sarı-Lacivertli kurmayların Ferdi Kadıoğlu için kapıyı 20 milyon eurodan açacağı bu rakamın daha da artmasının söz konusu olduğu ifade ediliyor. Kanarya’nın parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başladı. 2018 yılında NEC Nijmegen’den transfer edilen genç futbolcu geçen sezonun ikinci devresinden bu yana üzerine koyarak gidiyor.

Ferdi Kadıoğlu’na daha önce İtalya’dan Inter ve Napoli takımları da talip olmuş son olarak da Premier Lig ekipleri Newcastle United ile Brighton’un son oynanan Kayseri maçına temsilci yollamıştı. İngiliz temsilciler de Ferdi Kadıoğlu için son derece olumlu rapor yazmıştı.

TAM BİR JOKER

23 yaşında ve 1.74 boyunda olan yıldız futbolcu, milli takım tercihini Türkiye’den yana yaptıktan sonra 7 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Ferdi Kadıoğlu sağ bek ve sol bek dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

Transfermarkt verilerine göre Ferdi Kadıoğlu’nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro…