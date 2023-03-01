Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha!

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde ilk imzayı, Jorge Jesus’un ısrarla istediği Samet Akaydın’a attırmıştı. Bu sezon Adana Demirspor’daki performansıyla Milli Takım’a kadar yükselen 28 yaşındaki stoper, geldiği günden itibaren adeta formaya ambargo koydu.

Szalai’nin partneri oldu

Serdar Aziz ve Gustavo Henrique, en son 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde oynamıştı. Samet, sonraki 5 lig maçında da ilk 11’de Attila Szalai’nin partneri oldu. Öğrencisinin performansını fazlasıyla beğenen Jesus, bu bölgede değişim yapmayı şimdilik düşünmüyor.

Cumartesiye yetişebilir

Michy Batshuayi, Konyaspor maçında cezasını tamamlamış, formasına kavuşmayı bekliyordu. Ancak Batshuayi, ağrıları nedeniyleilk 2 antrenmana katılamadı. Sağlık ekibi, başarılı oyuncu için yoğun bir tedavi programı uyguluyor. 29 yaşındaki forvetin, cumartesi günkü mücadeleye yetişme ihtimali olduğu öğrenildi. Jorge Jesus, öğrencisinin durumuyla ilgili sık sık bilgi alıyor. Batshuayi hazır hale gelmezse, Kayserispor karşısında forma yine Joshua King’in olacak.

18 yaşında Jobe, A takımla çalıştı

Fenerbahçe, akademiye denemek için 6 Gambiyalı oyuncu davet etmişti. Sarı-Lacivertliler, orta sahada görev yapan Cherno Alagie Jobe (2005) ve forvet oyuncusu Cherno Saho’yla sözleşme imzalamıştı. Jobe, sergilediği performansla dikkat çekti. Akademi hocalarının tavsiyesiyle Jorge Jesus, 18 yaşındaki futbolcuyu A takım idmanına aldı. Cherno Jobe’nin antrenmanda Jesus’u etkilemek için elinden geleni yaptığı öğrenildi. Genç oyuncunun zaman zaman Atakımla çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

Yeni transferi kanatları altına aldı

Hollanda doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu, geldiği günden beri Jayden Oosterwolde’yeadeta kanatları altına aldı. Milli futbolcu, Hollandalı takım arkadaşının uyum sorununu en kısa sürede atlatması için elinden geleni yapıyor. İkili, idmanlarda eşleşiyor, antrenman dışında da bol bol vakit geçiriyor. Kısa sürede önce İtalya, ardından Türkiye’ye gelen Oosterwolde, Ferdi’yi kendisi için büyük bir şans olarak görüyor.

Dortmund girişimde bulunmuştu

Ferdi, 2018’de 10 numara olarak geldiği Fenerbahçe’de bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Milli yıldız, geçen sezondan itibaren sol bek ve sağ bekte görev yapmaya başladı, kariyeri tam anlamıyla değişti. 23 yaşındaki futbolcu her iki pozisyonda da çok iyi bir performans sergiledi, A Milli Takım’a kadar yükseldi. Ferdi’nin bu formu, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Bu sezon Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için girişimlerde bulunmuştu. Son olarak Brighton, yıldız futbolcuyu radarına aldı. İngiliz ekibinin, bir süredir Milli oyuncuyu takip ettiği öğrenildi.

Lamptey satılırsa…

Brighton gözlemcilerinin sezon boyunca Ferdi Kadıoğlu’nu izleyip ardından detaylı bir rapor hazırlayacakları kaydedildi. MaviBeyazlılar, birçok talibi bulunan Tariq Lamptey’in satılması halinde ilk olarak Ferdi için girişimlerde bulunabilir. Geçen sene mart ayında başarılı oyuncunun sözleşmesini 2026’ya kadar uzatan Fenerbahçe’nin bonservis beklentisinin 20 milyon Euro’ya yakın olduğu belirtildi.

Yusuf Dursun