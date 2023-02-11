Fenerbahçeli futbolcular ve ailelerinden yardım çalışmalarına destek

Lincoln Henrique, sezon başında Santa Clara’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Sahada elinden gelen mücadeleyi veren Brezilyalı yıldız, saha dışında da farksız olduğunu gösterdi. Başarılı oyuncu ve eşi Adriana Muller, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından adeta seferber oldu. Henrique Ailesi ilk olarak depremden etkilenen çocuklu bir aileyi İstanbul’da otelde ağırlamak için yetkililerle iletişime geçti. Ardından Lincoln, Ülker Stadı’ndaki yardım merkezine giderek destek oldu. Yetmedi, 150 battaniye alarak afet bölgesine gönderdi. Sambacı ve eşi ayrıca Kızılay’a kan bağışında bulundu.

‘Çadır bağışlayacağız’

Lincoln, “Herkes üzerine düşeni yapmalı. Depremden zarar gören bir kişi bile üşürken, sıcak evimizde oturmayı kabullenemiyoruz. Battaniyeleri bir an önce bölgeye göndermek istedik. Şimdi de çadır bağışlamak için çalışıyoruz. Lütfen herkes elinden geleni yapmaya devam etsin. Bu güzel ülkenin yaralarını birlikte saracağız” diye konuştu. Bu arada Adriana Muller de afetzedeler için hijyen malzemeleri göndermek adına firmalarla iletişime geçti. Lincoln ve eşi daha önce de Göztepe’deki bir çocuk esirgeme kurumuna gidip kışlık giysi yardımında bulunmuştu.

VALENCIA AİLESİ YARDIM MERKEZİNDE

Enner Valencia, geçtiğimiz günlerde bir markette, afet bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri alırken görüntülenmişti. Ekvadorlu yıldız, dün eşi ve çocuklarıyla birlikte soluğu Ülker Stadı’nda aldı. Valencia Ailesi, buradaki çalışmalara destek verdi.

Bu arada Fenerbahçe’nin yardım tırları bölgeye gitmeye devam ediyor. 30’dan fazla tır Ülker Stadı’ndan yola çıkarken, bir çoğu afetten etkilenen şehirlere ulaştı ve malzemeler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

MİNİK EFE, MERT HAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe taraftarı Efe, enkazdan kurtarılan yavrularımızdan biriydi. Mert Hakan Yandaş, hayali Sarı- Lacivertliler’in maçına gelmek olan Efe ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. O anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan başarılı oyuncu, “Efemiz çok iyi. En kısa zamanda yanımıza, İstanbul’a gelecek. O artık bana ve bize emanet” ifadelerini kullandı.

MESUT’TAN ARDA GÜLER’E

113. saatte enkazdan çıkarılan Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler’e mesaj yolladı. Mesut, Arda Güler’e mesaj gönderdi: “Arda Güler ağabey seni çok seviyorum Fenerbahçe’yi kurtarmaya devam et, hocaya da söyleyin seni de oynatsın.”

Arda Güler’den depremzede Mesut’a Twitter’dan cevap gecikmedi: “Güzel kardeşim sen pes etmedin, sen başardın, mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle.”

TOLGAY’LI UDINESE HAREKETE GEÇTİ

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen Tolgay Arslan’ın takımı Udinese de, ülkemize yardım için harekete geçti. Udinese’nin, Tolgay’la birlikte yaptığı planlama sonucunda yarın İtalya Ligi Serie A’da Sassuolo ile oynanacak maçta oyuncuların giyecekleri tüm formalar, yardım için açık artırmayla Matchwornshirt.com üzerinden satışa sunulacak. Organizasyon yarın başlayıp, 18 Şubat’ta sona erecek.

BİR DESTEK DE VAN PERSIE’DEN

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie, afetzedeler için destek videosu paylaştı: “Türkiye ve Suriye’deki depremin verdiği hasardan dolayı çok üzgünüz. Sizinleyiz, sizi düşünüyoruz. Bu mesaj herkesedir, bağış yapabilirsiniz, sevginizi gönderebiliriniz. Bu zor zamanda birbirimize yardım etmek için paylaşabiliriz. Hepinizi çok seviyoruz.”