Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde’yi eski hocası anlattı!

Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray’a karşı şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmasını uzun süredir deneyimli bir stoperle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor’un başarılı oyuncusu Samet Akaydın’ı resmen kadrosuna katarak 3.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

6 milyon Euro ödenecek

Sarı-Lacivertliler’de, Ezgjian Alioski’nin performansından memnun olmayan Jorge Jesus sol beke de takviye istemişti. Bu doğrultuda Kanarya’da Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde’nin transferi resmen açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerden KAP’a yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır.” denilmişti.

Eski hocası anlattı

Ardından Fenerbahçe sürpriz bir şekilde Barcelona’dan, Emre Demir’i kadrosuna katıp hemen ardından genç oyuncuyu Samsunspor’a kiralamıştı. Bu transferler arasından şüphesiz ki en çok dikkat çeken isim Oosterwolde olmuştu. 6 milyon Euro’ya transfer olan 21 yaşındaki sol beki Twente’de A Takım’a çıkaran teknik direktör Ron Jans’a sorduk. Jans da eski öğrencisini, FANATİK’e anlattı. İşte tecrübeli hocanın, Hollandalı sol bekle ilgili görüşleri…

‘Olgun ve kendinden emin’

Onunla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

“Bundan yaklaşık 2.5 sene önce Twente’nin teknik direktörü olduktan sonra iki hafta boyunca alt yapıdan 8 oyuncuyu A Takım antrenmanlarına dahil ettik. Elbette içlerinden hepsi süre alamadı ama Jayden, çok çalışarak ve hak ederek ilk 11 oyuncusu oldu. Olgun ve kendinden emin bir genç. Daha sonra ise İtalya’nın en iyi şehirlerinden biri olan Parma’ya gitti.”

‘Güçlü, hızlı ve dinamik’

Özellikleri anlamında neler söylersiniz?

“Fiziksel anlamda çok güçlü, hızlı ve uzun boylu. Modern bir bekte olması gereken tüm özelliklere sahip. Hem sol bek hem de kanat beki olarak oynayabiliyor. Topla dar alanda çok etkili ve hızıyla kendisine avantaj sağlayabiliyor. Dinamik bir futbolcu. Sol ayağını da etkili kullanabiliyor.”

‘Baskıya karşı ayakta kalmalı’

Oyununun hangi yönlerini geliştirmeli?

“Hücuma çıktıktan sonra geri dönüşlerde bazen sorun yaşayabiliyor. Teknik anlamda ise top ayağına gelmeden önce ne yapacağına karar vermek konusunda daha iyi olması gerek. Elbette mental anlamda da gelişmeli. Sonuçta Fenerbahçe gibi baskının hep olduğu ve sürekli şampiyonluk kovalayan bir kulübe geldi. Ayrıca Fenerbahçe, şu an Galatasaray’ın arkasında ve bu süreçte karşılaşacağı baskılara karşı ayakta kalması, konsantrasyonunu kaybetmemesi de çok önemli.”

‘İyi bir hamle yaptı’

Avrupa’da üst düzey seviyeye ulaşabilir mi?

“Öncelikle Fenerbahçe’ye gittiği için onun adına mutluyum. İtalya’da Serie B, bence onun için yeterli bir seviye değildi. Şu an Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinde oynayacak. Daha yukarıya çıkmak ve ikinci adımı atmak adına iyi bir hamle yaptı. Elbette Fenerbahçe’de bir alışma süreci geçirecek. Ne kadar süre alacak bilmiyorum ancak sakatlık yaşamaz ve kendisine güvenirse, Türkiye’de başarılı olur. Çünkü Avrupa’da yüksek seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum.”

FANATİK ÖZEL / Çağrı Davran