Fenerbahçeli Jin-ho Jo kimdir, kaç yaşında? İlk kez 11’de…

Kim Min-Jae’nin ardından bir Koreli oyuncu daha Fenerbahçe forması giyecek. Yaklaşık 1 sene evvel Fenerbahçe, Kore ekibi Jeonbuk takımında forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo’yu transfer ettiğini duyurmuştu.

Jin-ho Jo kimdir, kaç yaşında?

“wonderkid” yani ‘harika çocuk’ olarak görülen 19 yaşındaki futbolcu Jin-ho Jo, Türkiye’nin en ünlü takımlarından Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Genç oyuncu, Sarı-Lacivertliler’le 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

2003 yılında doğan Jin-ho Jo, Jeonbuk altyapısında yetişmiş bir mücevher. Jeollabuk-do’daki Geumsan Ortaokulu ve Yeongsaeng Lisesi’ne gittikten sonra, Kore’nin önde gelen futbolcu adaylarından biri haline geldi.

2021 sezonunda Yeongsaeng Lisesi’nin çekirdeği olarak aktif bir rol oynadı ve daha fazla öne çıktı. Sahada, ‘Jeonbuk Youth’ta topa tekme atan 31 numara’ olarak bilinen bir orta saha oyuncusu. Genç yıldız adayı ile Avrupa kulüpleri çok ilgilendi. Almanya, Danimarka ve Portekiz kulüpleri elini uzattı ve sonunda Fenerbahçe formasını giydi.

Bu transferin Jeonbuk kulübünün tam desteğiyle desteklendiği biliniyor. Bu, bir Jeonbuk genç oyuncusunun yurtdışına transfer olduğu ilk sefer.

Jin-ho Jo, topa güzel vuran ve olağanüstü bir pas yeteneğine sahip olan bir oyuncu.

INIESTA’YA BENZİYOR

Andres Iniesta gibi orta sahada başladı ve topu her yöne atma konusunda doğal bir yeteneğe sahip. Geçen sezon lise yarışmasında, teknik becerilerini sonuna kadar gösterdi ve Yeongsaeng Lisesi’ni ilk kez ‘Winner of Kings Şampiyonası’na götürdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Koreli taraftarlar tarafında iyi biliniyor. Bu ligde Fenerbahçe forması giyen Kore Milli Takımı’nın stoperi Kim Min-jae, Kore’den bir oyuncunun Türkiye Ligi’nde neler yapabileceğini kanıtladı. Güney Kore U-18 Ligi’nde 7 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti.