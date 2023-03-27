Fenerbahçeli Lincoln Henrique bugün ameliyat oluyor

Lincoln, sezonun kritik bölümünde tam da performansını artırmışken ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Sevilla ile deplasmanda oynanan mücadelede Sambacı’nın diz bağları kopmuştu. Başarılı oyuncu, ilk müdahalesi Türkiye’de yapıldıktan sonra operasyon için dünyaca ünlü yıldızların doktoru olan, diz sakatlıklarında 1 numara olarak gösterilen Dr.Jose Carlos Noronha’ya ameliyat olmak için dün Portekiz’e gitti.

Yıldızların doktoru

Kontrollerde bir sıkıntı çıkmazsa Lincoln’ün bugün operasyon geçirmesi bekleniyor. Cristiano Ronaldo’nun en güvendiği doktor olduğunu dile getirdiği Dr.Noronha; Neymar, Arjen Robben, Radamel Falcao, Pepe, Hulk, Angel Di Maria ve Ansu Fati gibi isimleri ameliyat etmişti.