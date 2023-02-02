Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş: İlginç şeyler oluyor

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe zorlu Adana Demirspor deplasmanında ağır yara aldı. Zorlu mücadele Cherif Ndiaye (pen.) ve Enner Valencia’nın attığı gollerle 1-1 sona erdi. Böylece lider Galatasaray ile Sarı-Lacivertliler arasındaki 4 olan puan farkı 7’ye çıktı.

14. dakikada uzaktan attığı harika gol sayılmayan Mert Hakan Yandaş karşılaşmanın ardından çok sert konuştu. Hakem Ali Palabıyık ve ekibinin yönetiminden memnun olmayan tecrübeli futbolcu, “Maçın önüne geçen bir hakem var. Canımız yanıyor. Konuşmak istemiyoruz. Benim pozisyonuma yeni bir kural gelmiş dedi içeride. Onu geçtim. Michy’nin pozisyonu yüzde 100 penaltı. Enner’in pozisyonunda diz vuruyor, yüzde 100 penaltı. Samet’in var. Her şeyi geçtim. Miha’nın pozisyonunda ne düşünüyor, düdük ağzına gidiyor ama vazgeçiyor. İlginç şeyler oluyor” dedi.

Kanarya’nın kaptanlarından Mert Hakan sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti. Kamunun vicdanına bırakıyorum. Herkes açık gönüllülükle yorumlasın.”