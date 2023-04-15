Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Tuzla’da! Maçı tribünden izledi…

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 14 gol, 5 asistle oynayan ancak başarılı skor katkısına rağmen saha içi ve saha dışı oyunlarıyla her zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Michy Batshuayi sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’ye imza atmıştı. Jorge Jesus’a takımı emanet eden Sarı-Lacivertliler uzun süre istediği forveti bulamayınca Beşiktaş’ın eleştirilen golcüsünü Chelsea’den 3.5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Herkesi memnun edemedi

Belçikalı yıldız, Fenerbahçe’de de benzer bir performans ortaya koydu. Bu sezon 15 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli oyuncu yine herkesi memnun edemedi. Cezası ve sakatlığı nedeniyle 6 maçtır formasından uzak kalan başarılı futbolcu milli takımdan da uzaklaştı.

Milli Takım kapıları kapandı

EURO 2024 Elemeleri’nde F Grubu’nda yer alan Belçika’da Batshuayi kadroya davet edilmemişti. İlk İsveç maçı öncesinde Belçika Milli Takımı’nda teknik direktör Domenico Tedesco, Batshuayi ile ilgili şaşırtan bir karar almıştı. Belçika’dan RTBF’de yer alan haberde “Belçika’nın başında ilk deneyimini yaşayacak Domenico Tedesco, Batshuayi’yi sakatlığı sebebiyle kadroya davet etmedi ama Tedesco, sakatlığı olmasa da Michy’yi kadroya davet etmeyeceğini doğrulamıştı” denildi.

Sürpriz yerde görüldü!

Hem sakatlık hem de milli takım gelişmeleri sonrasında çok da parlak günler geçirmeyen 29 yaşındaki futbolcu bugün sürpriz bir yerde görüldü. Yıldız oyuncu, TFF 1.Lig’deki Tuzlaspor-Bodrumspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Bodrumspor kazandı

Batshuayi, Tuzlaspor forması giyen kardeşi Aaron Leya Iseka’ya destek vermek için Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda maçı izledi. Mücadeleyi ise Bodrumspor, Kenan Özer’in penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Muğla ekibi 54 puana yükseldi, İstanbul temsilcisi 34 puanda kaldı.

Batshuayi ile kardeşi Leya’nın gençlik yılları…