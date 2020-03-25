Fenerbahçeli Serdar Aziz ve Vedat Muriqi’nin corona virüsü test sonucunu menajerleri açıkladı!

Fenerbahçe’de corona virüsü tedirginliği sürüyor. Yönetim bir oyuncunun ve bir sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığını açıklarken isim verilmedi.

Menajer Haluk Canatar ise kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve Fenerbahçe forması giyen oyuncularının testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Serdar Aziz ve Vedat Muriqi’nin menajerliğini yapan Canatar paylaşımında “Temsilcisi olduğum Vedat Muriqi ve Serdar Aziz’in yapılan Covid-19 testleri negatif çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

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