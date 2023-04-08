Fenerbahçeli yıldız futbolcu için transfer itirafı! “Trabzonspor’a önermiştim”

Trabzonspor’un eski hocası Sadi Tekelioğlu, Bordo-Mavililer’deki teknik direktör değişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Sadi Tekelioğlu, “Trabzonspor’da, Abdullah Avcı’nın ayrılığından sonra Orhan Ak ile devam edilmesi yanlıştı. Ne yazık ki şu anda Trabzonspor hedefsiz bir takım oldu.

‘SERGEN YALÇIN’IN BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Trabzonspor’da Sergen Yalçın’ın başarılı olacağını düşünüyorum. Trabzonspor’un dokusunda yabancı teknik direktör yok, Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer hocalarımız gibi efsane isimleri Türk futboluna kazandıran bir camiadan bahsediyoruz” dedi.

İSMAİL YÜKSEK İTİRAFI

Sadi Tekelioğlu, Gölcükspor’dan öğrencisi Fenerbahçeli İsmail Yüksek’in transfer sürecini anlattı.

Gölcükspor’dan eski öğrencisi Fenerbahçeli İsmail Yüksek’le ilgili olarak ise Tekelioğlu, “İsmail Yüksek’i Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Trabzonspor’a önerdim. Ancak Trabzonspor’daki yetkililer oralı olmadı, 3. Lig’de olduğu için burun kıvırdılar. Fenerbahçe’de o dönem sportif direktör Emre Belözoğlu, “Sadi Tekelioğlu bu futbolcuyu Trabzon’a önermişse iyi futbolcudur” dedi ve izlemeden transfer etti. Hatta menajeri Erdinç Şehit hiç unutmam “Fenerbahçe’ye gideceğiz size ayıp olmasın” diye de söyledi.

‘FENERBAHÇE’NİN EN İYİLERİNDEN’

İsmail Yüksek ile dönem dönem konuşuyorum, kendisini çok geliştirdi şu anda da Fenerbahçe’nin en iyi futbolcularından birisi. Gölcükspor’da biz İsmail’i forvet ve 10 numara pozisyonunda oynattık, skora ciddi katkılarda sağladı. İsmail kaleci hariç her pozisyonda oynar” ifadelerini kullandı.