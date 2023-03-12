Fenerbahçeli yıldıza dünya devi talip! Sevilla maçında canlı izlediler

Süper Lig’de yeni sezona Jorge Jesus’la başlayan Fenerbahçe, uzun süre lider götürdüğü maratonda Dünya Kupası sonrası liderliği Galatasaray’a kaptırdı. Ligde yeniden çıkış yakalayan ve galibiyet serisi başlatan sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz perşembe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla’ya konuk oldu.
Mücadelenin ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyan ve İspanyol ekibini ablukaya alan Kanarya, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Turun rövanşı ise 16 Mart Perşembe günü Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynanacak.
GÖZLEMCİLER SAHADAYDI!
Birçok Avrupa devinin gözlemcileri, Sevilla’ya konuk olan Fenerbahçe’nin yıldız isimlerini izlemek için stadyumda yerlerini almıştı.
3 İSİMLE AYRILIK KAPIDAYDI…
Bu sezon Fenerbahçe’nin gol yükünü çeken ve ligin gol krallığı yarışında zirvede yer alan Valencia’yı isteyen takımlar gözünü sezon sonuna dikti. Transfermarkt’ta yer alan bilgilere göre tecrübeli futbolcuyu isteyen takımlar arasında en ciddisi Internacional.
Öte yandan bu sezon Fenerbahçe’de çok fazla süre alamayan Serdar Dursun’un da sezon sonunda sarı-lacivertlilere veda edebileceği ifade ediliyor. 31 yaşındaki deneyimli golcü, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile Polonya Ligi takımlarından Rakow Czestochowa’nın listesinde.
Fenerbahçe’de performansıyla taraftarları memnun edemeyen Gustavo Henrique de kiralık olarak geldiği sarı lacivertli takımda kalmayacak. Brezilya takımları Gremio ile Santos’un, 29 yaşındaki stoperi renklerine bağlamak istediği aktarılıyor.
BEKLENMEDİK İSME DEV TALİP
Roma, Sevilla maçında Miguel Crespo’yu takibe aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre başkent ekibi, bir süredir Miguel Crespo’yu izliyor. Roma scoutlarının, Fenerbahçe’nin Sevilla deplasmanında oynadığı Avrupa Ligi maçını izleyerek Crespo’yu mercek altına aldığı kaydedildi.
Crespo için Napoli ve İnter’in de devreye girebileceği aktarıldı. Fenerbahçe’de gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Miguel Crespo’nun, sarı-lacivertliler ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.