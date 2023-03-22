Fenerbahçeli yıldıza hapis şoku! Galatasaray derbisinden sonra…

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ikinci sırada mücadele veren Fenerbahçe’de şok gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla eleştirilerin odağı haline gelen yıldız oyuncu adliyelik oldu. Galatasaray derbisinde yaşananlar sonrası; olay savcılığa taşınırken, yıldız oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Fenerbahçeli yıldız için ise gündeme gelen hapis şoku gündeme oturdu. İşte haberin ayrıntıları…

ANTRENMANDA U-19 SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, lige verilen arada bir günlük iznin ardından hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda U19 Takımı oyuncuları da antrenmana katıldı. Milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda U19 Takımı’nın oyuncularının da katıldığı antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapıldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı.

FERDİ KULÜP REKORU KIRABİLİR!

Jorge Jesus yönetiminde takımın en çok parlayan ismi olan genç oyuncu, Avrupa’nın birçok önemli ekibini peşine taktı. Bu isimlerden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, Ajax ve Napoli gibi önemli takımlar tarafından takip ediliyor. Ferdi Kadıoğlu’nu sezon sonunda mutlaka kadrosuna katmak isteyen Napoli, Avrupa’yı sallayacak transfer satışıyla birlikte Fenerbahçe’nin karşısına kesinin ağzını açarak gelecek. İtalyan ekibinin kasasını dolduracak o transfer satışı Khvicha Kvaratskhelia ile gerçekleşecek. İddiaya göre PSG, Gürcü yıldız için tam 180 milyon euroyu masaya koydu. Napoli’nin söz konusu rakamı kabul edeceği iddia ediliyor. Söz konusu durumda İtalyan ekibi, Ferdi Kadıoğlu’nun bonservisi için Fenerbahçe’nin istediği 25 milyon euro seviyelerine çıkabilecek. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu 25 milyon euroya satması halinde kulüp tarihinin rekorunu kıracak.

SAKATLIKLARIN FATURASI AĞIR OLDU

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. King’de hamstring kas yaralanması, Oosterwolde’de ise aşil tendinopatisi tespit edildi. İki futbolcunun da Beşiktaş derbisini kaçırma ihtimali yüksek. Golcü futbolcu Valencia’nın durumu çok ciddi görünmese de durumuna tekrar bakılacak. Belçikalı golcü Batshuayi ise formasından 1 ay uzak kalacak.

İRFAN CAN ADLİYELİK OLDU

Fenerbahçe’de performansıyla eleştirilerin odağındaki isim İrfan Can Kahveci, adliyelik oldu. Kadıköy’de 8 Ocak 2023 günü oynanan Galatasaray derbisinde 69’da oyuna giren İrfan Can, 86’da kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

“UTANMIYOR MUSUN?”

İddiaya göre ABD’de yaşayan, babası Kazım Ünsalan ve kızı Duygu Lal ile derbiyi izleyen iş adamı Hürrem Can Ünsalan, tribünde kendisine doğru yaklaşan Kahveci’ye “Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?” dedi. Milli futbolcunun “Git kendin oyna” demesini üzerine ortam kızıştı. İkili arasındaki arbede, polisin gelmesiyle son bulurken iş adamı, olayı savcılığa taşıdı.

DUYGU YOĞUNLUĞU KAVGAYA DÖNDÜ

Hürrem Can Ünsalan, futbolcu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen şikâyet dilekçesinde ünlü iş adamının kızı ve babasıyla gittiği derbide, Kahveci’nin kırmızı kart yemesi sonucu derbinin heyecanı ve maçın son dakikalarına 2- 0 yenik duruma düşmenin verdiği duygu yoğunluğuyla futbolcuya laf attığı ancak Kahveci’nin karşılığında sinkaflı sözler sarf ettiği yer aldı. Ünsalan’ın, kızı ve babasının da tanık olarak dinlenilmesi talep edilerek, Fenerbahçe’ye müzekkere yazılıp derbi maçının kamera görüntü kayıtlarının alınması istendi.

2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Kahveci’nin binlerce kişinin bulunduğu ortamda küfür etmek suretiyle Hürrem Can Ünsalan’ın onur, şeref ve saygınlığına saldırdığı, futbolcunun ‘Hakaret’ suçunu işlediği ve 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiği vurgulandı.