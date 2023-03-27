Fenerbahçeli yılduz Brezilya’da kıymete bindi!

Brezilya’da transfer dönemi 31 Mart akşamı sona erecek. Pencerenin kapanmasına az bir zaman kala, takımlar takviyeler için vites artırdı. Transferde en fazla adı geçen isimlerden biri de Gustavo Henrique.

Zorunlu opsiyon…

Brezilya basınında yer alan haberlere Sao Paulo ve Gremio, Fenerbahçe’nin stoperine imza attırmak için kıyasıya bir rekabete girişmiş durumda. Haberde, Sarı-Lacivertliler’in kiralık sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu, aksi takdirde sezon sonunda zorunlu olarak Sambacı’nın bonservisini alacağı kaydedildi. Sao Paulo ve Gremio, Gustavo ile Flamengo’yu ikna etmeye çalışıyor.