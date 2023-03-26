Fenerbahçeliler’i üzen haber! Jorge Jesus’ta flaş gelişme…

Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Brezilya, çeyrek finalde penaltı atışlarında Hırvatistan’a yenilerek dev organizasyona veda etmişti.

Tite ayrıldı

Dünya Kupası’ndan elenen sambacılarda teknik direktör Tite istifa etmiş ve takımla yollarını ayırmıştı. Bu andan itibaren Brezilya basınında teknik direktör söylentileri ortaya çıkmaya başlamış, bu isimlerden birisi olarak da Fenerbahçe’de şu an teknik direktörlük görevi üstlenen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus gösterilmişti.

1 yıllık sözleşme

Sarı lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli çalıştırıcının Brezilya Milli Takımı’nda görev almayı hayal ettiği ve teklifin gelmesi durumunda kabul edeceği öne sürülmüştü.

Camia tedirgin oldu

Bu sezon Jorge Jesus ile son sezonların kötü gidişatına dur diyen ve oyun anlamında taraftarları heyecanlandıran sarı lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıdan oldukça memnun. Bu bağlamda Jesus ile olan sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, tecrübeli hoca ile görüşmelerini sürdürürken, böyle bir gelişmenin gündeme gelmesi Fenerbahçe camiasını tedirgin ediyor.

Jesus’a mesaj yağıyor

Hem yönetim hem de taraftarların endişe ile yaklaştığı bu gelişme sonrasında Brezilyalı taraftarların da takımın başına geçmesi için Jesus’a sosyal medyadan mesajlar atması, ülke basınında en güçlü aday olarak gösterilmesini de sağladı.

‘Mayıs’ta kontratımın bittiğini herkes biliyor’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kanarya’dan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili yöneltilen soruya, “Sorunun maçla ilgisi yok ama cevaplayacağım. Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok” diye cevap verdi.

Görüşme gerçekleştirildi!

Bu cümleler de Portekizli hocanın sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağı yönünde yorumlandı. Bir iddia da Jesus’un ülkesinden geldi. Portekiz’in saygın kaynaklarından Record, Brezilya Milli Takımı yetkililerinin, Jorge Jesus ile Lizbon’da bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.