Fenerbahçe’nin ‘Aydınlık’ geleceği: ABD ile Türkiye karşı karşıya

Fenerbahçe ile Zenit, geliri Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören depremzedelere bırakılmak üzere bir hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleye sarı – lacivertliler; İrfan Can, Serdar Aziz, Yiğit Efe, Gustavo Henrique, Sangare, Jo Jin-Ho, Miguel Crespo, Mert Hakan, Ahmet Aydın, Joao Pedro, Serdar Dursun 11’i ile başladı.

Fenerbahçe yedinci dakikada Mert Hakan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede dakikalar 21’i gösterdiğinde Zenit penaltı kazandı. Topun başına geçen Malcom’un yaptığı vuruşta top filelere gitti.

Karşılaşmanın 34. dakikada bu kez Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Joao Pedro’nun şutunda top auta gitti.

42. dakikada konuk ekip Claudinho’nun attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

GENÇ OYUNCUDAN HARİKA GOL!

Karşılaşmanın 62. dakikasında Jo Jin-Ho yerini Bora Aydınlak’a bıraktı.

17 yaşındaki oyuncu 68. dakikada ceza sahası dışında kendisine gönderilen topu çok iyi bir ilk dokunuşla önüne aldı. Bora’nın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top sol köşeden filelere gitti. Genç oyuncunun bu golü tribünler tarafından uzun süre alkışlandı.

⚽ 17’lik Bora Aydınlık, oyuna girdikten 6 dakika sonra bu golü attı #Fenerbahçe #FBvZNT pic.twitter.com/SqwLlPxTb6

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 23, 2023

ÇİFT VATANDAŞLIĞI VAR

Bora Aydınlık, Amerika Birleşik Devletleri’nin en ünlü şehirlerinden biri olan Miami’de dünyaya geldi.

2015 yılında Fenerbahçe altyapısına katıldı. 2020 yılında ise Fenerbahçe U16 Takımı’na seçildi.

2021 yılında ise U19 Takımı’na yükseldi. Bu sezon U19 Süper Lig’de 19 maçta sahaya çıkarken üç kez gol atmayı başardı. Rezevr Lig’de de üç kez şans buldu.

ABD BORA’YI İSTİYOR

Bora Aydınlık, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu olduğu için ABD Futbol Federasyonu tarafından da yakından takip ediliyor.

Genç oyuncu, her ne kadar Türkiye U19 Milli Takımı’nda forma giymi olsa da ABD Futbol Federasyonu, genç yıldıza kendi milli takımlarının formasını giydirmek istiyor.

Zenit karşısında gösterdiği performans ve attığı golle dikkatleri üzerine çeken Bora, Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor.

18 DAKİKA OYNADI

Bora Aydınlık, U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçlarında Türkiye U19 Takımı’nda forma giydi.

Genç oyuncu 4-4 sona eren Lüksemburg karşısında 12 dakika, 5-1 kazanılan Azerbaycan maçında ise altı dakika sahada yer aldı.