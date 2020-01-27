Fenerbahçe’nin Başakşehir maçındaki üstün rakamları

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında 2-0 kazanırken istatistikleri altüst etti. Rakip ceza sahasında 52 kez topla buluşan sarı-lacivertliler, 29 şut çekti, 23 kilit pas yapıp 12 net gol fırsatı yakaladı. Başakşehir’in sahasında yüzde 82 pas isabetiyle oynayan Kanarya, 3. bölgeyi çok iyi kullandı. Fenerbahçe, bir alanda da ezber bozdu. Genelde topa sahip olan takımlar koşu mesafesi olarak geride olur. Ancak Fenerbahçe, 113.6 km ile güçlü rakibinden 3 km daha fazla koştu.

TOP MERT’TE KALDI

Hücum preste büyük üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, topu kaybettikten sonra ortalama 7.3 saniyede geri kazandı. Böylece rakibin pas yüzdesi ortalamanın çok altına, yüzde 71’e indirildi. Başakşehir’de 2.45’le en çok topa sahip olma süresi kaleci Mert’in olması gerçekleri özetledi. Yanal’ın Emre’yi yedek oturtma hamlesi de başarıyla sonuçlandı. Gustavo ve Ozan’la kurduğu orta sahayla Fener ikili mücadelelerle rakibine yüzde 62’ye 38 üstünlük sağladı.