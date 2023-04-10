“Fenerbahçe’nin boynuna ip dolanmaya çalışılıyor” Selahattin Baki’den olay sözler: Hakem katliamının ucundan döndük

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu bir bir virajı döndüklerini belirten ve takımı tebrik eden Baki, “Bugün yine ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı.” dedi ve ekledi:

“BU ARTIK KABUL EDİLEMEZ!”

“Fenerbahçe bu akşam yine herkesin gözü önünde planlı ve programlı bir şekilde bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı. Türkiye’nin açık ara bütün maçlara giden futbolseverler iyi bilir saha zeminin tribünlere en uzak olduğu ve bizim bu en uzak tribünlerin en tepede ve en son koltuktan rahatlıkla görebildiğimiz penaltıyı ne hikmetse ne sahadaki hakem görebildi, ne VAR’dakiler uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördüler. Bu artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir.”

“UTANMA DA KALMAMIŞ İNSANLARDA”

“Günlerdir algılar, manipülasyonlar Lale Orta diyorlar, MHK diyorlar, bu hakemler Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak algısı dün birkaç programda gördüm. Utanma da kalmamış insanlarda. Herhalde bu işten bir tek bu hakemlerin haberi yok. Artık herkesin gözü önünde ciddi anlamda çadır tiyatrosuna döndü bu iş. Ben hem Lale Orta’ya hem MHK’ya hem TFF’nin bütün kurumlarına sesleniyorum artık bu algıcılardan, lobicilerden korkmayın. Bari şu son kalan 2 ayda herkes işini doğru yapsın, objektif yapsın.”

“BUGÜN ÇOK MALZEME ÇIKAR”

“Ligin kalan itibarını, son kalan objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım. Salı günü normalde olması gereken ama şu ana kadar bir türlü şahit olamadığımız adaletin bekçileri rakibimiz bir program yapacaktı. Her Salı günü adaletle alakalı rakipler dahil yenilen bütün hakları masaya koyacaklardı. Kendilerine önümüzdeki Salı günü bu programı yapmalarını söylüyorum. Bugüne kadar zaten çok pozisyon birikmişti. Bugünkü maçtan da çok malzeme çıkar.”

🤔 Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen’in performansını nasıl buldunuz? #FKGvFB #Karagümrük #Fenerbahçe pic.twitter.com/eYT1sBqb0p

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 10, 2023

“HEP BERABER HESABI GÖRELİM, HESABI KESELİM”

“Madem herkes için adalet, hadi bakalım bugünkü maç dahil olmak üzere bütün birikmişleri masaya koyun da hep beraber hesabı görelim, hesabı keselim. Her şeye rağmen, bu kadar algıya, bu kadar negatifliğe, Fenerbahçe’nin boynuna ip dolanmaya çalışılmasına rağmen Fenerbahçe iki kupada da yoluna devam ediyor. Biz bugün çok psikolojik bir eşik döndük. Umarım bugün itibarıyla camiamız ve taraftarımızı arkamıza alıp son 2 aylık dönemeçte hep berabere mutlu sona doğru adım adım gideriz”

“EMRE MOR DAYAK YEDİ, GOL POZİSYONU TARTIŞMAYA AÇIK”

Selahattin Baki, Arao’nun faul nedeniyle iptal edilen golüyle ilgili, “Gol pozisyonu evet, tartışmaya açık bir pozisyon. Bazı Avrupa liglerinde çok rahat gol olarak verilebilecek bir pozisyon. Bir de Emre Mor’un maçın başından sonuna kadar yediği dayak var. Kimse bunu da konuşmuyor. Yani ciddi anlamda hakem katliamının ucundan döndük. Hakem katletti de takımın refleks göstermesiyle bugünü kurtarabildik” dedi.

“ISLIKLAMANIN KİME NE FAYDASI VAR?”

Taraftarın protestoları hakkında da konuşan Selahattin Baki, “Taraftarlarda tabii ki birikmiş bir negatiflik, birikmiş bir umutsuzluk, birikmiş bir travma var. Bunu zaten her zaman söylüyoruz. Toplam 9. yıla giriyoruz. Ancak ben hep söylüyorum bize yapsınlar. Ben böyle bir jenerasyondan geliyorum. Sahada maç oynanırken Fenerbahçe oyuncusunu ıslıklamanın kime ne faydası var? Hala ve hala ayaktayız ve hala 2 kupada yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra en azından takımın etrafında kenetlenmelerini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

“TİPİK VE KLASİK AÇIKLAMALAR”

Baki, Erden Timur’un elimizdeki kayıtları sezon sonunda açıklayacağız söylemiyle ilgili, “Tipik ve klasik açıklamalar. Varsa Türk futbolunun bekası için açıklasınlar hep beraber görelim. Ama yine bir şey açıklamayacaklar” dedi.

“ERDEN TİMUR’UN CANLI YAYINDA GÖSTERDİĞİ BELGELER”

Selahattin Baki, Erden Timur’un canlı yayında gösterdiği transfer belgeler için, “Bunlar birçok futbolla alakalı görev alan yöneticilerin ellerinde. Bazen menajerlerin, bazen kulüp yetkililerinin fiyat artırmak için teklif yaptıkları doğrudur. Bizde de bugüne kadar Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon’un teklifi var. Ama bunu canlı yayında bu şekilde büyük bir zafermiş gibi masaya koymak büyük bir raconsuzluk bana göre. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik, Fenerbahçe olarak da girmeyiz” diyerek sözlerini noktaladı.