Fenerbahçe’nin büyük deplasman kabusu! 15 puan kaybetti…

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Üst üste 7. galibiyetini alan Yiğido, 33 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Sivas’ta ağır bir yara alan Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı ve zirve ile arasındaki fark 8’e çıktı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’deki son 4 deplasman maçında da galip gelemedi. Kayserispor’a yenilip Yeni Malatyaspor ve Göztepe’yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim’de Denizlispor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

24 PUANIN 9’UNU TOPLAYABİLDİ

Bugüne kadar 8 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe söz konusu mücadelelerde sadece 9 puan toplayabildi.

GEÇEN SEZONDAN 4 PUAN FAZLA

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe, ilk 8 deplasman maçında tek galibiyet alabilmişti. Sarı-lacivertlerle Konyaspor’u 1-0 mağlup ederken Sivasspor ve Galatasaray’la berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Akhisarspor’a ise mağlup olarak 24 puanın sadece 5’ini toplayabilmişti.

YANAL, İLK DÖNEMİNDEN 9 PUAN GERİDE

Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın ilk görev yaptığı 2013-14 sezonuna göre oldukça başarısız bir performans sergiliyor. Yanal’ın ilk dönemindeki ilk deplasmanında Konyaspor’a 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasındaki 7 maçın 6’sını ise kazandı. Fenerbahçe söz konusu periyotta 18 puan topladı.

FENERBAHÇE’NİN BU SEZONKİ DEPLASMAN KARNESİ

Başakşehir – Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor – Fenerbahçe: 3-1

Galatasaray – Fenerbahçe: 0-0

Denizlispor – Fenerbahçe: 1-2

Kayserispor – Fenerbahçe: 1-0

Yeni Malatya – Fenerbahçe: 0-0

Göztepe – Fenerbahçe: 2-2

Sivasspor – Fenerbahçe: 3-1