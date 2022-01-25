Fenerbahçe’nin dileği: Geri dön Altay!

13 maçta kalesinde 16 gol gören Berke Özer, sadece 2 kez kalesini kapatabildi. Yüzde 63’lük kurtarış oranı umut vermedi ve Fenerbahçe’nin en zayıf halkası oldu.

İrfan YİRMİBEŞ

Fenerbahçe’nin kanayan yarası kaleci Berke Özer oldu. Galatasaray derbisindeki etkili performansı sonrası düşüşe geçen Berke, omzundaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 aydır oynayamayan Altay Bayındır’ı rattı. 21 yaşındaki Berke, 13 maçta 16 gol yedi. Sadece 2 maçta kalesini gole kapatabilen Berke’nin kurtarış yüzdesi 63.

Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Sivasspor maçında uzaktan yediği goller nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Berke, Kayserispor ve Antalyaspor maçlarında yediği hatalı gollerle nakavt oldu.

Altay, sakatlanmadan önce ligde 10 maçta forma giydi ve kalesinde 11 gol gördü. 3 maçta kalesini gole kapatan Altay Bayındır’ın oynadığı maçlarda sarı lacivertliler 6 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 mağlubiyet aldı. Başarılı kaleci, bu maçlarda yüzde 66 kurtarış yüzdesiyle oynadı.

TRANSFER ŞART!

Başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal, bir araya geldi. Görüşmede transfer konusu ele alındı. Kartal, sunduğu raporda sol bek ve forvet transferlerinin gerekli olduğunu belirtti.