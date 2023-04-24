Fenerbahçe’nin en büyük kozu!

Fenerbahçe tribünleri bu sezon birçok maçta yönetimi istifaya davet etti, kendi oyuncusunu yuhaladı. Ancak son 3 maçtaki müthiş geri dönüşlerle birlikte taraftarlar ve takım bir anlamda barıştı. Sarı-Lacivertli futbolseverler, İstanbulspor karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadı, kombine sahiplerinin de tribüne gelmesi halinde bu akşam kapalı gişe olacak. 12. adam, stadı doldurarak bir anlamda artık şampiyonluğa inandıklarını Jorge Jesus’a da gösterecek. Oluşturulacak müthiş atmosfer sadece bu akşamki İstanbulspor maçının kazanılması için değil, sezonun kalan bölümü için de ezeli rakip Galatasaray’a mesaj gönderilmesi açısından önemli olacak.

Crespo formaya yakın

Jorge Jesus’un bu akşam sahaya süreceği 11 büyük ölçüde belli. Portekizli teknik adamın en fazla zorlayan bölge, orta sahanın merkezi. Willian Arao’nun 11’de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Miha Zajc’ın sakatlığı nedeniyle, Brezilyalı futbolcunun partneri konusunda 3 aday var: Miguel Crespo İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş. Ankaragücü karşısında sonradan oyuna girip 90+5’te galibiyeti getiren, Başakşehir maçında 63 dakika görev yapan Crespo, formaya yakın olan isim konumunda.

Oosterwolde kulübeye, Alioski 11’e

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki en büyük bombası, haftalar süren uğraşlar sonucunda 6 milyon Euro’ya imza attırılan Jayden Oosterwolde oldu. Jesus, Hollandalı sol beki bir sürekulübede oturttu, Alanya maçında 11’de oynattığında ise genç futbolcu sakatlık yaşadı. 21 yaşındaki futbolcu, Başakşehir karşısında 11’e dönse de vasatı aşamadı. Bu karşılaşmada ikinci yarıda oyuna dahil olan veçok etkili bir futbol sergileyen Alioski’nin bu akşam 11’de görev yapması bekleniyor.

En önemli gol umutları

Fenerbahçe’de son 3 maçta kritik oyuncular sahne aldı. Karagümrük karşısında Szalai galibiyeti getirdi, Ankaragücü önünde Valencia eşitliği sağladı, Crespo zafer golünü attı. Başakşehir mücadelesinde ise ligde 7 ay önce ilk ve tek golünü Kayserispor ağlarına gönderen Joao Pedro 2 defa fileleri sarsıp kahraman oldu. Bu akşamki mücadelede ileri uçta Valencia ile Pedro’nun birlikte oynaması bekleniyor. İki hücumcu, doğal olarak Fenerbahçe’nin en önemli gol umudu olacak.

Valencia rekor kırabilir

Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex’i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex’i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman’ın rekorunu egale edecek. Yaz döneminin en önemli transferi olmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro’nun tek amacı, Başakşehir karşısında geri kazandığı özgüveniyle İstanbulspor maçında da yıldızlaşmak.

Pedro kendini kanıtlayacak

Tecrübeli oyuncu özellikle forma rekabetine girdiği King’in iyileşmesi, Batshuayi’nin de dönüş hazırlığında olması nedeniyle takımdaki yerini kaybetmemek için yüksek performansını sürdürmek zorunda. Jorge Jesus’un en formsuz döneminde bile inancını kaybetmediği Pedro, bugün de ağları sarsarak sezonun kalan bölümünde takımının en önemli silahlarından biri olabileceğini göstermeye kararlı.