Fenerbahçe’nin gözdeleri Nuamah ve Nagalo’yu FANATİK için yorumladı: İkisi de çok yetenekli

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, iki genç ismi kadrosuna katmak adına rotasını Danimarka’ya çevirmiş durumda…

ŞİMDİ NUAMAH, HAZİRANDA NAGALO

Sarı-Lacivertliler, Danimarka ekibinde dikkat çeken performans sergileyen iki yıldız için kolları sıvadı. Yönetimin, hücum oyuncusu Ernest Nuamah ve stoper Adamo Nagalo için paket teklife hazırlandığı kaydedildi Fenerbahçe’nin iki genç yetenek için Nordsjaelland’ın kapısını 8 milyon Euro ile çalacağı iddia edildi. Anlaşma sağlanırsa, Nagalo’nun sezonu takımında bitirmesi planlanıyor. Nuamah ise hemen gelecek.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde’yi kadrosuna kattıktan sonra frene basmıştı. Sarı-Lacivertliler, öncelikli takviyeleri yapıp, fırsat transferi için bekleyişe geçti. Birçok ismin gündeme geldiği Kanarya’da yönetimin yeni bir operasyona hazırlandığı öne sürüldü.

Buna göre Fenerbahçe, iki genç yeteneğin peşine düştü: Ernest Nuamah (19) ve Adamo Nagalo(20)… İki oyuncu da Nordsjaelland’da forma giyiyor ve özellikle bu sezonki performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

Southampton istemişti

Nagalo, gündeme yeni gelen bir oyuncu değil. Sarı-Lacivertliler sezon başında da genç stoperle ilgilenmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Premier Lig ekibi Southampton da aynı dönemde 20 yaşındaki stoper için girişimlerde bulunsa da teklifleri düşük bulunmuştu. Nuamah ise son dönemde Fenerbahçe’nin radarına takıldı. Yönetimin, bu iki oyuncu için Nordsjaelland’a paket teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Sarı-Lacivertliler’in masaya 8 milyon Euro’luk bir teklifle oturacağı öne sürüldü.

Jesus’un aradığı oyuncu

Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde yönetim Ernest Nuamah’a hemen Çubuklu formayı giydirmek istiyor. Her iki kanatta görev yapabilen 19 yaşındaki genç yetenek, tam da Jorge Jesus’un istediği tarzda bir oyuncu. Ancak Adamo Nagalo için Sarı-Lacivertliler’in farklı bir planı olduğu öğrenildi. Stoper havuzu şu anda yeterli olduğu için, 20 yaşındaki savunmacının sezon sonuna kadar kulübü Nordsjaelland’da kiralık olarak oynayacağı kaydedildi. Yönetim, bu önerinin Danimarka ekibinin transfere olumlu bir şekilde yaklaşmasına yardımcı olacağını umuyor.

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“Ernest Nuamah, hızıyla rakip savunmalara ciddi anlamda sıkıntılar yaratan bir oyuncu. Bu özelliğinden yararlanmak için merkez forvetten çok sol kanatta oynatılıyor. Nuamah’ı isteyen çok takım olduğu için Fenerbahçe’nin karşısına birçok rakip çıkacaktır”

“Adamo Nagalo çok yetenekli bir savunma oyuncusu. Büyük liglerde oynamasını sağlayacak birçok özelliğe sahip. Oyunu çok iyi okuyor, Nordsjaelland’ın oyun yapısı gereğince geriden oyun kurmaya da alışık. Bunların yanı sıra hızı ve gücüyle de ön plana çıkıyor”

“Ernest Nuamah, Nordsjaelland’ın en önemli hücum silahlarından biri. Gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Teknik direktör Johannes Thorup, bu özelliğinden yararlanmak için Nuamah’ı merkez forvet olarak kullanmak yerine daha çok sol kanatta oynatıyor. Hızı, rakip savunmalara ciddi anlamda sıkıntılar yaratıyor. Bu açıdan baktığımızda, Nordsjaelland’da yıldızı parlayan ve Rennes’e satılan (Şu anda Southampton’da oynuyor) Kameldeen Sulemana’ya fazlasıyla benziyor.”

‘Şu anda satmayabilirler’

“Açıkçası Nordsjaelland’ın Nuamah’ı şu anda satacağını düşünmüyorum. Çünkü Schjelderup’u Benfica’ya sat arak gelir elde ettiler. Bu nedenle Fenerbahçe’nin daha önceden yaptığı teklifi geri çevirmişlerdi. Sezon sonunda satılma ihtimali daha yüksek. Muhtemelen 19 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin karşısına birçok rakip de çıkacaktır çünkü birçok Avrupa takımı yakından takip ediyor. Şu da bir gerçek, diğer İskandinav ülkelerine nazaran Danimarka’daki bir kulüpten oyuncu almak, daha pahalıya patlıyor.”

‘Heyecan verici bir stoper’

“Adamo Nagalo’ya gelirsek… Çok yetenekli bir savunma oyuncusu. Geçen sezonki çıkışını bu sene de sürdürüyor. 20 yaşında olmasına rağmen maç tecrübesi kazandı. Nagalo, büyük liglerde oynamasını sağlayacak birçok özelliğe sahip bir stoper. Oyunu okuma konusunda çok iyi. Nordjsaelland’ın oyun yapısı gereğince geriden oyun kurmaya da alışık. Bunların yanı sıra Nagalo, hızı ve gücüyle de ön plana çıkıyor. Hâlâ öğrenme aşamasında olduğunu unutmamak gerek. Çabuk provoke olabiliyor. Her şeye rağmen heyecan verici bir stoper olduğu bir gerçek.”