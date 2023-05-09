Fenerbahçe’nin gözdesi Ryan Kent’i eleştirirken ilginç söylem: Bana Dele Alli’yi anımsatıyor

Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor deplasmanında aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kalan Fenerbahçe, ligdeki iddiasını sürdürürken önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, öncelikli olarak Rangers ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Kent’i kadrosuna katmak istiyor.

RANGERS’TAN SÖZLEŞME TEKLİFİ YOK

Rangers’ın menajeri Michael Beale, Ryan Kent’in yanı sıra takımın bir diğer önemli oyuncusu olan ve kontratı bitecek Alfredo Morelos ile masaya oturmadıklarını söyledi.

Yaptığı açıklamada Michael Beale, “İkisi için de bir sözleşme teklifi yapmadık. Her ikisi de bir süredir diğer kulüplerle konuşmakta özgür” diyerek oyuncularla yolların ayrılacağı sinyalini verdi.

‘BURADA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM’

Tıpkı Fenerbahçe gibi Kent’i İngiltere’den Leeds United ve Burnley’nin de istediği öne sürülürken 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Rangers’a, “Henüz hiçbir kulüple resmi bir sözleşme imzalamadım. Ancak burada devam etmeyi de düşünmüyorum” dediği bildirildi.

RIDVAN VE MILLER’DAN OLUMLU REFERANS ALDI

Liverpool altyapısından yetişen, Freiburg ve Bristol City maceralarının ardından Rangers’ın yolunu tutan Ryan Kent’in Beşiktaş’tan İskoç ekibine giden Rıdvan Yılmaz ve daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Kenny Miller’dan Türkiye için olumlu referans aldığı kulübe yakın kaynaklardan gelen haberler arasında.

RYAN KENT’E İLGİNÇ ELEŞTİRİ

Futbolculuk kariyerinde özellikle West Ham United ve Celtic dönemleriyle hatırlanan Frank McAvennie, Ryan Kent’e yönelik eleştirileriyle dikkat çekti. İskoç futbolunun eski golcülerinden McAvennie, Kent’in kariyerinde yaşamış olduğunu düşündüğü gerilemeyi bu sezonu Beşiktaş’ta kiralık geçiren Dele Alli örneği üzerinden anlattı.

BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Football Insider, Rangers ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Kent’in ilk etapta İngiltere’ye gitmek istediğini ve bu noktada Burnley’nin öne çıktığını ama Fenerbahçe’nin teklifinin işleri değiştirdiğini belirtmişti. Fenerbahçe’nin yaptığı teklif, Kent’in Sarı-Lacivertlilere transfer olmaya yaklaşmasını sağladı. Frank McAvennie de yaptığı açıklamada Kent’in Premier Lig’e transferinin zor olduğunu ifade etti.

Ryan Kent’in bir takıma katkı sağlaması konusunda düşük beklentiye sahip olduğunu ise McAvennie, “Burnley’ye gitmeyecek. Eğer Vincent Kompany, Kent’i alır ve ondan yeniden katkı almayı başarırsa ona Paul Daniels (İngiliz illüzyonist) derim” ifadelerini kullandı.

‘DELE ALLI’Yİ ANIMSATIYOR’

Ryan Kent konusundaki olumsuz düşüncelerini ifade etmeye devam eden McAvennie, “Bana Dele Alli’yi anımsatıyor çünkü o da çok iyi bir yetenekti ve onun da çok iyi işler başaracağını düşünürken bir anda düşüşe geçti. Ryan Kent, iyi para kazanıyor ve futbolla ilgilenmiyormuş gibi görünüyor. Dele Alli’nin tipik bir örneği gibi. Ne kadar iyi olduğuna bakın ama sonrası yok. Eskiden yapabildiklerini artık neden yapamadığını anlayamıyorum. Buradan nereye gidecek bilmiyorum” dedi.