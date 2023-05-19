Fenerbahçe’nin Güney Koreli altın çocuğu Jin-Ho Jo: “Dinamik, çalışkan ve korkusuz!”

Doğduğu ülke olan Güney Kore’de “Altın Çocuk” olarak adlandırılan 19 yaşındaki Jin-ho Jo, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar anlaştı.

Tarihler 2003 yılını gösterdiğinde doğan Güney Koreli oyuncu, kariyerine Jeonbuk altyapısında başladı. Ardından Jeollabuk-do’daki Geumsan Ortaokulu ve Yeongsaeng Lisesi’ne gittikten sonra, Kore’nin gelecekteki yıldız adaylarından birisi olarak dikkat çekti.

Şutları ve pas becerisiyle yaşıtlarının çok ötesindeydi… Yeteneğiyle fark yaratan Jin-ho jo, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Almanya, Danimarka ve Portekiz kulüplerinin yakından takip ettiği Güney Koreli futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Onun, sar-lacivertli formayı giymesindeki en önemli etkenlerden birisi de şüphesiz ki ülkesinin en iyi futbolcularından birisi olan Kim Min-Jae’ydi. Güney Kore halkı, stoperlerinin Fenerbahçe formasıyla başarılı maçlar çıkarmasının ardından Fenerbahçe’ye büyük bir ilgi gösterdiler.

Bu durum, halkı etkilediği kadar yetişmekte olan gençlerin yönünü de Türkiye’ye çevirdi. Güney Koreli Gazeteci Jason (Hanshin) Lee; Jin-ho Jo’nun gelişimini ve ülkesindeki Fenerbahçe sevgisini anlattı.

Öncelikle, Jin-Ho Jo hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir? Size göre nasıl bir futbolcu? Jin-Ho Jo’nun en dikkat çekici özelliği nedir?

“Jin-Ho Jo çok sevdiğim genç bir oyuncu. Dinamik, çalışkan, korkusuz ve teknik olarak yetenekli bir futbolcu olduğu çok açık.”

“Bence Jin-Ho Jo’nun en dikkat çekici özelliği, tekniği ve sürekli top alıp oynama arzusu. Zenit’e karşı oynanan hazırlık maçında bile Jin-Ho Jo’nun her zaman topu almak ve rakip defans oyuncularına kafa tutmak istediğini görebilirsiniz.”

“Defans oyuncusuyla 1’e 1 kalmaktan korkmuyor, ama aynı zamanda takım arkadaşlarını bulma konusunda da iyi bir gözü var.”

Sizce Türkiye’ye alışma süreci nasıl gidiyor? Fenerbahçe’de başarılı olabilir mi?

“Türkiye’ye alışma sürecinin çok iyi gittiğini düşünüyorum. İstanbul’da geçirdiği zamandan keyif alıyor gibi görünüyor (En azından dışardan böyle görünüyor) ve Fenerbahçe akademisinde de arkadaşları var.”

“Elbette Fenerbahçe’de oynarken başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ferdi Kadıoğlu’na benzer şekilde birden fazla pozisyonda (Orta saha ve bek) oynayabiliyor ve daha önce de söylediğim gibi teknik yeteneği yüksek bir oyuncu.”

“Jo Jin-Ho, kariyer basamaklarını çıkarken profesyonel seviyeye daha iyi bir şekilde ayak uydurmak için fiziksel yapısını geliştirmesi gerekiyor. Bu nedenle, Avrupa veya Türk takımlarından birisine kiralık olarak gitmesi çok iyi olur.”

Sizce, Kim-Min Jae gibi Avrupa’nın dev takımlarında oynayabilecek mi? Jin-Ho Jo, ne zaman Güney Kore Milli Takımı’nda forma giyebilecek?

“Bence, bunu söylemek için çok erken. Gelişiminde her şey yolunda giderse, eminim ki Avrupa’nın en iyi takımlarında oynayabilir.”

“Ama aynı zamanda, Fenerbahçe’nin Avrupa’daki büyük takımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda, düzenli olarak oynamaya başlarsa bence onun için gayet iyi bir kariyer fırsatı olabilir.”

“Güney Kore Milli Takımı’na gelince, Jo Jin-Ho’nun 2-3 yıl daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’deki gelişimi etkileyici olsa da Güney Kore’yi uluslararası alanda temsil etmek için fiziksel anlamda kendisini geliştirmesi ve daha iyi olgunlaşması gerekiyor.”

Son olarak Güney Kore’deki futbolseverler Fenerbahçe hakkında ne düşünüyor? Fenerbahçe Güney Kore’nin en sevilen takımlarından birisi mi?

“Güney Koreli taraftarların Fenerbahçe hakkında çok olumlu düşünceleri var. Çok iyi bir imaja sahipler. Elbette, Kim Min-Jae’nin Fenerbahçe’ye transfer olmasından sonra milyonlarca Koreli taraftarın desteğini aldığını biliyoruz.”

“Bu sevgi ve destekle Kim Min-Jae kendisini geliştirmeyi başardı ve ardından kariyerinin bir sonraki adımına geçerek Serie A ekiplerinden Napoli’nin yolunu tuttu. Ancak Güney Koreli taraftarlar, Kim Min-Jae’den önce bile Fenerbahçe’yi gayet iyi tanıyorlardı, çünkü Kore’nin en iyi voleybolcularından birisi olan Kim Yeon-Keong daha önce Fenerbahçe formasını giydi.”

“Güney Kore ve Fenerbahçe arasındaki bu olumlu ilişkinin, gelecekte de devam etmesini umuyorum, çünkü Kore’de Fenerbahçe’nin başarılarına ortak olabilecek çok sayıda iyi oyuncular var. Böylece Fenerbahçe, çok istediği Şampiyonluk kupasını Kadıköy’e getirebilir diye düşünüyorum.”

İlerleyen süreçlerde, Güney Koreli gencin oynadığı futbolla Süper Lig’de başarılı olup olamayacağını göreceğiz. Ancak, sonuç ne olursa olsun Güney Koreliler onun çok iyi bir potansiyeli olduğunu aktarıyor ve Fenerbahçe’ye olan desteklerini sürdürüyor.

Ethem Sündük / Fanatik ÖZEL