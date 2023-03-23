Fenerbahçe’nin harika çocuğu Arda Güler’e büyük onur! En yetenekli 9 genç arasında

Dünyanın önde gelen futbol sitelerinden olan ve 41 ülkede yerel dilde hizmet veren Goal.com, 2016’da NXGN listesi yayınlamaya başlamıştı. Dünyanın dört bir yanında 19 yaş ve altındaki en yetenekli 50 oyuncunun belirlendiği NXGN, kısa sürede futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri oldu.
Merakla beklenen NXGN 2023 sonunda açıklandı. Türkiye’den sadece Arda Güler listede yer aldı.
YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI
Sarı-Lacivertliler’in harika çocuğu için asıl gurur verici olan, bu sene ilk kez oluşturulan ve en yetenekli 9 oyuncunun belirlendiği ‘NXGN Elit 9’a seçilmesi oldu.
Arda Güler; Liverpool’da bu sezon yıldızlaşan Stefan Bajcetic, Brighton’ın golcüsü Evan Ferguson, 12 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer olan Andrey Santos gibi isimleri geride bırakarak Elit 9 arasına girdi.
‘TÜRK MESSI’
Goal.com, Arda Güler’i tanıtan yazısında şu ifadelere yer verdi: ‘Türk Messi’ lakaplı Arda, birkaç yıldır gündemin zirvesinde ve 2021 yazında Fenerbahçe’de A takıma yükseldiğinden beri bunun nedenini kanıtladı. Kulüp tarihinin en genç oyuncusu olan Arda, çok az kişide olan top sürme ve top kontrol yeteneğine sahipken bu özellikleri onun ne kadar özel bir yetenek olduğunu gözler önüne serdi.
Arda, Messi’nin yanı sıra Mesut Özil’e olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor ve aynı takımda forma giyerken onun tecrübelerinden faydalanma fırsatı buldu. Özil’in bir gün ‘dünya yıldızı’ olacağını söylediği Arda, yeteneğinin hak ettiği kadar süre alamasa da maçlarda önemli roller oynadı. 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, aynı zamanda şimdiden Milli bir futbolcu ve Arsenal, Barcelona, Bayern Münih gibi takımlar onunla ilgileniyor.
İŞTE NXGN ELIT 9 OYUNCULARI
MOHAMED-ALI CHO
Ülkesi: Fransa
Takımı: Sociedad
Yaşı: 19
Pozisyon: Forvet, kanatlar
Piyasa değeri: 15 milyon Euro
ENDRICK
Ülkesi: Brezilya
Takımı: Real Madrid (Palmeiras)
Yaşı: 16
Pozisyon: Forvet
Piyasa değeri: 20 milyon Euro
GAVI
Ülkesi: İspanya
Takımı: Barcelona
Yaşı: 18
Pozisyon: Orta saha
Piyasa değeri: 90 milyon Euro
GARNACHO
Ülkesi: Arjantin
Takımı: Manchester United
Yaşı: 18
Pozisyon: Kanatlar
Piyasa değeri: 25 milyon Euro
ROMEO LAVIA
Ülkesi: Belçika
Takımı: Southampton
Yaşı: 19
Pozisyon: Orta saha
Piyasa değeri: 25 milyon Euro
YOUSSOUFA MOUKOKO
Ülkesi: Almanya
Takımı: Dortmund
Yaşı: 18
Pozisyon: Forvet
Piyasa değeri: 30 milyon Euro
MATHYS TEL
Ülkesi: Fransa
Takımı: Bayern Münih
Yaşı: 17
Pozisyon: Forvet, kanatlar
Piyasa değeri: 20 milyon Euro
WARREN ZAIRE-EMERY
Ülkesi: Fransa
Takımı: PSG
Yaşı: 17
Pozisyon: Orta saha
Piyasa değeri: 6 milyon Euro
ARDA GÜLER
Ülkesi: Türkiye
Takımı: Fenerbahçe
Yaşı: 18
Pozisyon: Ofansif orta saha, kanatlar
Piyasa değeri: 11 milyon Euro