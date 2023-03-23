Fenerbahçe’nin harika çocuğu Arda Güler’e büyük onur! En yetenekli 9 genç arasında

Dünyanın önde gelen futbol sitelerinden olan ve 41 ülkede yerel dilde hizmet veren Goal.com, 2016’da NXGN listesi yayınlamaya başlamıştı. Dünyanın dört bir yanında 19 yaş ve altındaki en yetenekli 50 oyuncunun belirlendiği NXGN, kısa sürede futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri oldu.

Merakla beklenen NXGN 2023 sonunda açıklandı. Türkiye’den sadece Arda Güler listede yer aldı.

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Sarı-Lacivertliler’in harika çocuğu için asıl gurur verici olan, bu sene ilk kez oluşturulan ve en yetenekli 9 oyuncunun belirlendiği ‘NXGN Elit 9’a seçilmesi oldu.

Arda Güler; Liverpool’da bu sezon yıldızlaşan Stefan Bajcetic, Brighton’ın golcüsü Evan Ferguson, 12 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer olan Andrey Santos gibi isimleri geride bırakarak Elit 9 arasına girdi.

‘TÜRK MESSI’

Goal.com, Arda Güler’i tanıtan yazısında şu ifadelere yer verdi: ‘Türk Messi’ lakaplı Arda, birkaç yıldır gündemin zirvesinde ve 2021 yazında Fenerbahçe’de A takıma yükseldiğinden beri bunun nedenini kanıtladı. Kulüp tarihinin en genç oyuncusu olan Arda, çok az kişide olan top sürme ve top kontrol yeteneğine sahipken bu özellikleri onun ne kadar özel bir yetenek olduğunu gözler önüne serdi.

Arda, Messi’nin yanı sıra Mesut Özil’e olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor ve aynı takımda forma giyerken onun tecrübelerinden faydalanma fırsatı buldu. Özil’in bir gün ‘dünya yıldızı’ olacağını söylediği Arda, yeteneğinin hak ettiği kadar süre alamasa da maçlarda önemli roller oynadı. 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, aynı zamanda şimdiden Milli bir futbolcu ve Arsenal, Barcelona, Bayern Münih gibi takımlar onunla ilgileniyor.

İŞTE NXGN ELIT 9 OYUNCULARI

MOHAMED-ALI CHO

Ülkesi: Fransa

Takımı: Sociedad

Yaşı: 19

Pozisyon: Forvet, kanatlar

Piyasa değeri: 15 milyon Euro

ENDRICK

Ülkesi: Brezilya

Takımı: Real Madrid (Palmeiras)

Yaşı: 16

Pozisyon: Forvet

Piyasa değeri: 20 milyon Euro

GAVI

Ülkesi: İspanya

Takımı: Barcelona

Yaşı: 18

Pozisyon: Orta saha

Piyasa değeri: 90 milyon Euro

GARNACHO

Ülkesi: Arjantin

Takımı: Manchester United

Yaşı: 18

Pozisyon: Kanatlar

Piyasa değeri: 25 milyon Euro

ROMEO LAVIA

Ülkesi: Belçika

Takımı: Southampton

Yaşı: 19

Pozisyon: Orta saha

Piyasa değeri: 25 milyon Euro

YOUSSOUFA MOUKOKO

Ülkesi: Almanya

Takımı: Dortmund

Yaşı: 18

Pozisyon: Forvet

Piyasa değeri: 30 milyon Euro

MATHYS TEL

Ülkesi: Fransa

Takımı: Bayern Münih

Yaşı: 17

Pozisyon: Forvet, kanatlar

Piyasa değeri: 20 milyon Euro

WARREN ZAIRE-EMERY

Ülkesi: Fransa

Takımı: PSG

Yaşı: 17

Pozisyon: Orta saha

Piyasa değeri: 6 milyon Euro

ARDA GÜLER

Ülkesi: Türkiye

Takımı: Fenerbahçe

Yaşı: 18

Pozisyon: Ofansif orta saha, kanatlar

Piyasa değeri: 11 milyon Euro