Fenerbahçe’nin inadı tuttu, pes etmiyor!

Süper Lig ‘in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor’a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı sessiz geçti, başladığı gibi golsüz sona erdi. Ne olduysa ikinci yarıda oldu! Jorge Jesus, Miguel Crespo’yu oyundan alıp, Emre Mor’u sahaya sürdü.

5 dakika sonra cevap geldi

İkinci yarının tek değişikliği bu olurken, Kanarya oyuna biraz daha ağırlığını koymaya başladı. 68’de İrfan-Alioski ve Lincoln-Zajc değişikliği geldi. 5 dakika sonra ise aranılan gol bulundu. 73’te Atilla Szalai’nin harika uzun topunda Michy Batshuayi ceza alanında iyi kontrol ettiği topa iyi vurdu ve kaleci Orkun’u avladı, Sarı-Lacivertliler’i 1-0 öne geçirdi. Ümraniye’nin cevabı ise gecikmedi. 5 dakika sonra Avounou’nun pasında Umut Nayir sahneye çıktı ve skora yeniden dengeyi getirdi.

VAR bir golü verdi, birini iptal etti!

Karşılaşmanın son anları ise nefes kesti… 89’da Enner Valencia’nın sol kanattan içeri çevirdiği topta Tomislav Glumac ters vurdu ve top ağlarla buluştu. VAR kontrolünün ardından pozisyon öncesinde ofsayt ve faul olmadığı tespit edilince gol geçerli sayıldı. 90+8’de Umut Nayir bir kez daha fileleri sarstı, Fenerbahçe’yi yıktı ancak yine VAR devreye girdi. Hakem Abdülkadir Bitigen ilk etapta golü verse de VAR incelemesi sonrasında gol kararını Glumac’ın, Batshuayi’ye müdahalesi nedeniyle iptal etti.

3 maç da son dakikalarda…

Son anların nefes kestiği, VAR kararlarındaki gergin bekleyişlerin olduğu maçta Fenerbahçe, Ümraniye deplasmanından 2-1’lik zaferle ayrıldı. Gaziantep FK karşısında 90+1’de Enner Valencia’nın golüyle kazanan, hafta içinde kupada Rizespor ‘u da 89. dakikada yine Valencia’nın golüyle yıkan Kanarya bugün de 89’da Valencia’nın büyük katkısı, Glumac’ın kendi kalesine attığı golle kazandı. Böylece Sarı-Lacivertliler son 3 maçında da son dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzandı.

Zirve yarışına devam

Jorge Jesus’un öğrencileri bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez Süper Lig’de art arda üç deplasman zaferi yaşadı. Antalya, Gaziantep ve Ümraniye deplasmanlarında kazanan Fenerbahçe puanını da 41’e yükselterek zirve yarışına ‘devam’ dedi.

Umut en yüksek sayıya ulaştı

Ümraniye’li Umut Nayir de iç saha performansıyla zirveye çıktı. Bu sezon Süper Lig’de attığı 7 golün hepsini taraftarı önünde kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, gollerinin tamamını iç sahada atan futbolcular arasında en yüksek sayıya ulaşan futbolcu oldu.