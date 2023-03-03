Fenerbahçe’nin kadrosu açıklandı! Yıldız futbolcu geri döndü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 19.00’da mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar üstlenecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe’de Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Michy Batshuayi, Luan Peres ve Alioski Kayserispor maç kadrosuna alınmazken pedro kadroya dahil eidldi..

Teknik direktör Jorge Jesus, şu oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti: “Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King.”