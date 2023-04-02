Fenerbahçe’nin kalan maçları, puan durumu – Fenerbahçe kaç deplasmanda gidecek? (Fenerbahçe 2022/2023 fikstür)

Fenerbahçe, çok kritik derbide Beşiktaş’ı ağırlayacak. Lider Galatasaray, Adana Demirspor önünde fire vermedi, Jesus’un ekibi için derbinin önemi daha da arttı. Ezeli rakibinin önümüzdeki haftayı BAY geçmesi ve maçların eşitlenecek olması nedeniyle Kanarya’nın evinde puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş karşısında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, takımının başında yer alamazken görev yardım Deus’ta olacak. Sarı Lacivertliler, derbi sonrası da devam eden süreçte birbirinden zorlu maçlar oynayacak. Fenerbahçeli futbolseverler, arama motorlarında fikstür araştırması yapıyor.

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Fenerbahçe kaç deplasmanda gidecek?

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini taraftarı önünde 3 puanla tamamlamak isterken kalan haftalarda 5 deplasmana gidecek. Hatayaspor maçını hükmen kazanacak olan Kanarya, ligin son maçını Galatasaray deplasmanında oynayacak. Son haftadaki Gaziantep FK maçını da hükmen 3 puanla tamamlayacak olan Kanarya, kapanışı 4 Haziran’da ezeli rakibi karşısında yapacak.

Fenerbahçe’nin kalan maçları (Fenerbahçe 2022/2023 fikstür)

1. HAFTA | Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor

2. HAFTA | Kasımpaşa 0-6 Fenerbahçe

3. HAFTA | Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

4. HAFTA | Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

5. HAFTA | Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

6. HAFTA | Bay geçildi

7. HAFTA | Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor

8. HAFTA | Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

9. HAFTA | Fenerbahçe 5-4 Fatih Karagümrük

10. HAFTA | Ankaragücü 0-3 Fenerbahçe

11. HAFTA | Fenerbahçe 1-0 Başakşehir

12. HAFTA | İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe

13. HAFTA | Fenerbahçe 1-0 Sivasspor

14. HAFTA | Fenerbahçe 1-2 Giresunspor

15. HAFTA | Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

16. HAFTA | Fenerbahçe 4-0 Hatayspor

17. HAFTA | Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

18. HAFTA | Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

19. HAFTA | Gaziantep FK 1-2 Fenerbahçe

20. HAFTA | Ümraniyespor 1-2 Fenerbahçe

21. HAFTA | Fenerbahçe 5-1 Kasımpaşa

21. HAFTA | Adana Demirspor 1- Fenerbahçe

23. HAFTA | Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

24. HAFTA | Kayserispor 0-2 Fenerbahçe

25. HAFTA | Bay geçilecek

26. HAFTA | Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe

27. HAFTA | Fenerbahçe – Beşiktaş

28. HAFTA | Fatih Karagümrük – Fenerbahçe

29. HAFTA | Fenerbahçe – Ankaragücü

30. HAFTA | Başakşehir – Fenerbahçe

31. HAFTA | Fenerbahçe – İstanbulspor

32. HAFTA | Sivasspor – Fenerbahçe

33. HAFTA | Giresunspor – Fenerbahçe

34. HAFTA | Fenerbahçe – Trabzonspor

35. HAFTA | Hatayspor – Fenerbahçe (Hükmen kazanacak)

36. HAFTA | Fenerbahçe – Antalyaspor

37. HAFTA | Galatasaray – Fenerbahçe

38. HAFTA | Fenerbahçe – Gaziantep FK (Hükmen kazanacak)