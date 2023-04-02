Fenerbahçe’nin kalan maçları, puan durumu – Fenerbahçe kaç deplasmanda gidecek? (Fenerbahçe 2022/2023 fikstür)

Fenerbahçe, çok kritik derbide Beşiktaş’ı ağırlayacak. Lider Galatasaray, Adana Demirspor önünde fire vermedi, Jesus’un ekibi için derbinin önemi daha da arttı. Ezeli rakibinin önümüzdeki haftayı BAY geçmesi ve maçların eşitlenecek olması nedeniyle Kanarya’nın evinde puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş karşısında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, takımının başında yer alamazken görev yardım Deus’ta olacak. Sarı Lacivertliler, derbi sonrası da devam eden süreçte birbirinden zorlu maçlar oynayacak. Fenerbahçeli futbolseverler, arama motorlarında fikstür araştırması yapıyor.
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Fenerbahçe kaç deplasmanda gidecek?
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini taraftarı önünde 3 puanla tamamlamak isterken kalan haftalarda 5 deplasmana gidecek. Hatayaspor maçını hükmen kazanacak olan Kanarya, ligin son maçını Galatasaray deplasmanında oynayacak. Son haftadaki Gaziantep FK maçını da hükmen 3 puanla tamamlayacak olan Kanarya, kapanışı 4 Haziran’da ezeli rakibi karşısında yapacak.
Fenerbahçe’nin kalan maçları (Fenerbahçe 2022/2023 fikstür)
1. HAFTA | Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor
2. HAFTA | Kasımpaşa 0-6 Fenerbahçe
3. HAFTA | Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
4. HAFTA | Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
5. HAFTA | Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
6. HAFTA | Bay geçildi
7. HAFTA | Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor
8. HAFTA | Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
9. HAFTA | Fenerbahçe 5-4 Fatih Karagümrük
10. HAFTA | Ankaragücü 0-3 Fenerbahçe
11. HAFTA | Fenerbahçe 1-0 Başakşehir
12. HAFTA | İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe
13. HAFTA | Fenerbahçe 1-0 Sivasspor
14. HAFTA | Fenerbahçe 1-2 Giresunspor
15. HAFTA | Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
16. HAFTA | Fenerbahçe 4-0 Hatayspor
17. HAFTA | Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe
18. HAFTA | Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
19. HAFTA | Gaziantep FK 1-2 Fenerbahçe
20. HAFTA | Ümraniyespor 1-2 Fenerbahçe
21. HAFTA | Fenerbahçe 5-1 Kasımpaşa
21. HAFTA | Adana Demirspor 1- Fenerbahçe
23. HAFTA | Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
24. HAFTA | Kayserispor 0-2 Fenerbahçe
25. HAFTA | Bay geçilecek
26. HAFTA | Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe
27. HAFTA | Fenerbahçe – Beşiktaş
28. HAFTA | Fatih Karagümrük – Fenerbahçe
29. HAFTA | Fenerbahçe – Ankaragücü
30. HAFTA | Başakşehir – Fenerbahçe
31. HAFTA | Fenerbahçe – İstanbulspor
32. HAFTA | Sivasspor – Fenerbahçe
33. HAFTA | Giresunspor – Fenerbahçe
34. HAFTA | Fenerbahçe – Trabzonspor
35. HAFTA | Hatayspor – Fenerbahçe (Hükmen kazanacak)
36. HAFTA | Fenerbahçe – Antalyaspor
37. HAFTA | Galatasaray – Fenerbahçe
38. HAFTA | Fenerbahçe – Gaziantep FK (Hükmen kazanacak)