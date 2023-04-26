Fenerbahçe’nin kalesi düştü! Şok gerçek ortaya çıktı…

Sezon Kadıköy’de şok Ümraniye beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, pazartesi gecesi de şampiyonluk yarışında altın değerinde iki puanı İstanbulspor önünde bıraktı. Bu sezon evinde Galatasaray ve Beşiktaş’a farklı kaybeden Sarı-Lacivertliler, üçüncü yenilgisini de 12 Kasım’da Giresunspor önünde almıştı. Derbilerin her sonuca açık olduğu gerçeği bir yanda dururken; halen küme düşme hattında korkulu rüya gören Ümraniyespor, İstanbulspor ve Giresunspor karşısında kaybedilen puanlar (7 puan) ise Jorge Jesus ve ekibine zirve yolunda en ağır darbeyi vurdu.

ÇEYREK ASIRLIK SERİLER BİTTİ

Oysaki çok değil, birkaç sene öncesine kadar Kadıköy; Fenerbahçe için bir cennet, rakipleri içinse gerçek bir cehennemdi. Öyle ki; Trabzonspor 23, Galatasaray 20, Beşiktaş ise tam 15 yıl boyunca Fenerbahçe’yi deplasmanda bir kez bile yenememişti. Oldukça uzun süreli bu serilerin bir bir sona ermesinin yanı sıra; Türk Futbol Tarihi’nde en çok sahaya çıkan üçüncü antrenör (599 maç) olan Şenol Güneş bile Kadıköy’deki ilk zaferini, 2 Nisan 2023’te kazandı.

KAYITLARA GEÇEN SEZON!

Fenerbahçe 2018-2019 ile 2021-2022 sezonları arasında Kadıköy’de tam 15 yenilgi aldı! Bu sezonlar öncesinde 15 mağlubiyet alması için tam 13 sezon geçmesi gerekmişti. Sonuçlar bir yana; rakipler geçmişte Kadıköy’de bırakın kazanmayı, gol atmakta bile zorlanıyordu. Sarı Lacivertli ekip, bu sezon ise bu haftaya kadar tam 23 golü kalesinde gördü. Bu istatistik de 31. haftalar itibarıyla Fenerbahçe’nin tarihinde sahasında en çok gol yediği sezon olarak kayıtlara geçti.

68’LİK JESUS’U ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

İstanbulspor 90+6’da golü atmış, maç 3-3’e gelmiş ve tribünler buz kesmişti. Şok sonuca rağmen takımını saha ortasında toplayan Jorge Jesus, yine taraftarların destek vermesini beklemişti. Ancak ıslıklar ve aleyhte tezahüratlar gelince Portekizli teknik adam da tepki gösterdi. Tribünler ile gerilim yaşayan 68 yaşındaki Jesus’u sakinleştirmeye çalışan ise attığı 2 gol ile maçın Fenerbahçe adına kahramanı olan takımın en genç ismi 18 yaşındaki Arda Güler’di.

PORTEKİZ ONU KONUŞUYOR

A Bola Gazetesi, Fenerbahçe’nin 90+6’da yediği golle 2 puan bırakmasını, “İnanılmaz” olarak niteledi. Mais ise, “Jesus, oyuncularından taraftarı alkışlamasını istedi. Seyirciler ıslıkla karşılık verince, sinirlerine hakim olamadı” diye yazdı. İşte Portekiz basınından öne çıkan haberler…

‘BUNDAN HOŞLANMADI’

A Bola: İnanılmaz! Jorge Jesus’un Fenerbahçesi, lider Galatasaray’ın takıldığı haftada ayağına gelen avantajı kullanamadı. Beraberlik sonrasında taraftarlar takımı ıslıkladı ve Jesus bundan hoşlanmadı. Portekizli teknik adamı sahadan çıkarıp soyunma odasına götüren, genç Arda Güler oldu.

‘GENÇ DAHİ ARDA’

Record: Fenerbahçe, evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı ve lider Galatasaray’a yaklaşma fırsatını harcadı. Taraftarlarından gelen ıslıklar, Jesus’u kızdırdı. Jesus’u soyunama odası tüneline yönlendirme görevini, takımın genç dahisi Arda Güler üstlendi.

‘ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞTI’

Mais Futebol: Fenerbahçe, İstanbulspor beraberliği ile şampiyonluktan daha da uzaklaştı. Maçın sonunda Jorge Jesus, oyuncularından taraftarlarını alkışlamalarını istedi. Ancak seyirciler buna ıslıkla karşılık verdi. Portekizli teknik adam bu hareket karşısında sinirlerine hakim olamadı.

Aslıhan Çil