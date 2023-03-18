Fenerbahçe’nin kritik maçı! Milli maç sonrası zorlu fikstür

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla’ya şanssız bir şekilde elenen Fenerbahçe’de en büyük hedef olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası kaldı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki en büyük dezavantajı Galatasaray’a karşı önemli bir puan farkıyla geride olması. Fenerbahçe’de bu sebepten dolayı yarın akşam Alanyaspor deplasmanında oynanacak karşılaşma büyük önem taşıyacak. Jorge Jesus ve takımı adeta bir ‘kader’ maçı oynayacak. İşte haberin ayrıntıları…

ARDA’YA TAM NOT

Sevilla karşısında ilk 11’de şans bulan Arda Güler, takımı elense de performansıyla beğeni topladı. İspanya basınında da 18 yaşındaki genç yıldız öne çıkarıldı. İspanyol AS gazetesi tarafından Fenerbahçe’de en yüksek puan Arda’ya verildi. Öte yandan Avrupa Ligi’nde bu sezon bir maçta en az 7 başarılı çalım atan 20 yaş altı tek oyuncu Arda Güler oldu.

BATSHUAYİ YIKILDI

Sevilla maçının 18. dakikasında kasığında sorun yaşayarak oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi büyük bir üzüntü yaşadı. Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Belçikalı forvet, “Sahadan böyle ayrılmak çok üzücüydü. Ancak daha güçlü döneceğiz, takımımla gurur duyuyorum. Destekleriniz için minnettarım” ifadelerini kullandı. Batshuayi’nin MR’nın 2 gün sonra çekileceği ama yırtık şüphesi olduğu belirtildi.

ALANYASPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Sevilla ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas ve şut çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

ZENİT İLE HAZIRLIK MAÇI

Alanyaspor maçının ardından ligler milli araya girecek. Bu süreçte Fenerbahçe hazırlık maçı yapma kararı aldı. Zenit, 23 Mart Perşembe günü İstanbul’da Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacağını ve tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Jorge Jesus geldiğinden bu yana tribünlerde duyulmayan ‘Ali Koç istifa’ tezahüratı Sevilla karşılaşmasıyla yeniden başladı. Bu sebeple takımın alacağı sonuçlar gelecek açısından hayati derecede önem taşıyor. Milli ara başlamadan önce Alanyaspor karşısında gelecek kötü bir sonuç tüm planları olumsuz yönde etkileyebilir.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ ZORLU FİKSTÜR

Öte yandan milli aradan sonra da kolay bir fikstür gelmeyecek. Beşiktaş derbisi ve kupada Kayserispor maçları Fenerbahçe’yi bekleyecek. Son dönemde Jorge Jesus’un da sıklıkla ‘Mayıs ayında kontratım’ bitiyor söylemleri taraftarların moralini bozmuştu. Alınacak saha sonuçları ya ipleri daha da gerecek ya da eskisi gibi güven ortamı kuracak.

Jorge Jesus, Sevilla maçı sonrası basın toplantısındaki sinirli görüntüsü ve ‘Süper Lig’de maçlar sahada kazanılmıyor’ sözleri de dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcının ‘mutsuz’ olup olmadığına dair kafalarda soru işaretleri uyandı.