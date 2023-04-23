Fenerbahçe’nin, Lucas Moura teklifi belli oldu!

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un Ramazan Bayramı’nın ilk gününde oyuncularına verdiği 1 günlük izin sona erdi. Sarı-Lacivertliler, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı. Jorge Jesus yönetimindeki çalışmanın taktik ve bireysel ağırlıklı çalışmalar üzerine gerçekleştiği bildirildi.

Altay’ın 1 ayı daha var

Kanarya’da, İstanbulspor karşılaşması öncesi Jayden Oosterwalde’den sonra Joshua King ve Luan Peres de takıma katılırken, bir diğer sakat Michy Batshuayi’nin de önümüzdeki hafta arkadaşlarıyla idman yapacağı bildirildi. Sezonu kapatan Lincoln’ün yanı sıra bel fıtığı operasyonu geçiren kaleci Altay’ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Altay’ın, 1 aydan önce sahalara dönmeyeceği öğrenildi.

Valencia’nın partneri Pedro

Sezon başında Cagliari’den büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Joao Pedro, Başakşehir karşılaşmasında adeta yeniden doğmuştu. Oyuna ikinci yarı giren ve attığı gollerle 2-1’lik galibiyetin mimarı olan Pedro, profesyonel kariyerinde ilk kez bir en üst lig karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olup iki kez ağları sallamıştı. Brezilya asıllı İtalyan yıldızın, bu performansı sonrası yarınki İstanbulspor karşılaşmasında Enner Valencia ile birlikte forvette oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ikili ligde daha önce 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisinde ilk 11’de sahaya çıkmışlardı.

Greenwood için ret cevabı

Kariyerinde sancılı bir süreç geçiren ve Manchester United’daki geleceği netlik kazanmayan Mason Greenwood için devre arasında Fenerbahçe’nin teklifte bulunduğu iddia edildi. The Athletic internet sitesinin haberine göre 21 yaşındaki atak oyuncusu için hem Kanarya hem de Milan’dan gelen tekliflerin reddedildiği öğrenildi.

Elini çabuk tutmak istiyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe’nin hedefindeki isimlerden biri de İngiltere Premier Ligi’nde Tottenham’da oynayan Lucas Moura… İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moura ile yeni bir kontrat yapılmayacağı öğrenildi. Artık kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı kanat oyuncusu için Fenerbahçe tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor. Avrupa’dan başka kulüplerin de radarında olan 30 yaşındaki futbolcu için Kanarya, elini çabuk tutmak istiyor.

Senelik 3 milyon Euro…

Bu doğrultuda SarıLacivertliler’in, Moura’ya 2+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon Euro vermeyi planladığı bildirildi. Alınan bilgiye göre tecrübelifutbolcunun geleceğiyle ilgili kararı, sezon bittikten sonra vermek istediği bilgisine ulaşıldı. Sambacı konusunda en istekli kulübün, an itibarıyla Fenerbahçe olduğu konuşuluyor.

Yusuf Dursun