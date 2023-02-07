Fenerbahçe’nin Onur Bulut ısrarı sürüyor

Fenerbahçe’nin peşinde olduğu Onur Bulut’ta dün yeni gelişmeler yaşandı. 28 yaşındaki sağ bek, Kayserispor ile sezon sonunda bitecek olan kontratını 3 yıl daha uzattı.

Kayserispor, yeni sözleşmesini TFF’ye bildirdiği tecrübeli savunmacıya ardından da Fenerbahçe ile transfer görüşmesi için izin verdi.

Onur’un sarı-lacivertli ekibe gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Bu arada iki kulüp arasındaki anlaşmanın da sağlanmak üzere olduğu kaydedilirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Kayserispor’un Mame Thiam’dan kalan 1.75 milyon Euro borcunun da silineceği ifade edildi.

Sabah