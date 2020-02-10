Fenerbahçe’nin rakibi Kırklarelispor mahsur kaldı

GMG Kırklarelispor, TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 8 Şubat cumartesi günü mücadele edecekleri Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon´dan dönemedi. Yarın Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu´nda karşılaşacak olan GMG Kırklarelispor´un saat 16:10´daki uçağı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Yaşanan durum ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) bilgi verdiklerini dile getiren Başkan Volkan Can, yaptığı açıklamada “Hekimoğlu Trabzon maçımız yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. 4 gündür Trabzon´dayız. Bugün saat 16:10´daki uçağımız ise ertelendi. 16:30 gibi havalimanına tekrar gideceğiz. Kar yağışı biraz önce durdu, inşallah uçak inerse İstanbul´a döneceğiz. Kupada Fenerbahçe ile mücadele etmek istiyoruz. Bekleyişimiz sürüyor, uçak yine ertelenirse yarını beklemek durumundayız” dedi. (DHA)